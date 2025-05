Sicurezza e decoro, a Massa scatta l’ordinanza anti-vetro

È entrata in vigore il primo maggio, e lo sarà fino al 2 novembre, l’ordinanza del sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi, contro la vendita e il consumo di bevande in vetro in centro storico. "Dopo il confronto con forze dell’ordine, associazioni di categoria e prefettura – annuncia il primo cittadino –, abbiamo deciso di riproporre anche quest’anno il dispositivo dell’estate scorsa. L’obiettivo condiviso è quello di migliorare il decoro urbano della nostra città e permettere a Polizia locale e carabinieri di operare con maggiore sicurezza principalmente nel centro storico". Tacciata da alcuni di essere "una misura acchiappa like" e di mettere invece in difficoltà i commercianti, l’ordinanza vieta il consumo di ogni tipo di bevanda in contenitori di vetro (o potenzialmente lesivi, come le lattine) dalle 18 alle 7 nel centro storico e nelle aree verdi di tutta la città. Inoltre, dalle 21 alle 7, sempre per tutti i cittadini e nei medesimi luoghi, non sarà possibile trasportare contenitori in vetro e altri materiali pericolosi. Ne viene vietata anche la vendita da parte degli esercenti, a meno che non si consumi all’interno dei locali e nelle aree in concessione: quindi seduti al tavolino di un bar è possibile bere una birra in bottiglia, mentre non è possibile comprarla per portarla via.

"L’intenzione è quella di limitare il più possibile la circolazione e, di conseguenza, l’abbandono di vetro e altri materiali potenzialmente lesivi – ricorda Sangiorgi –. So che viene chiesto uno sforzo a tutti, però l’obiettivo comune deve essere quello di provare, un pezzettino alla volta, di migliorare la nostra città". Secondo il sindaco sarà ancora possibile divertirsi e passare delle belle serate in centro storico o nei parchi "ma senza il rischio e la tentazione di abbandonare rifiuti pericolosi per i nostri figli e le nostre figlie, per l’opera delle forze dell’ordine, per noi e i nostri animali". Con questa ordinanza si vuole dare modo alle forze dell’ordine di avere uno strumento in più per poter intervenire a contrasto di chi sporca, imbratta o si rende protagonista di gesti poco ortodossi. "Nel paese ci viviamo, abbiamo scelto di viverci e dobbiamo essere più virtuosi – commenta il sindaco –, ognuno per la sua piccola parte, così il ‘poco’ di tutti si trasformerà in qualcosa di grande. Verrà un giorno che andando in Comune non dovrò più piegarmi a raccogliere nulla da terra. Potrebbe essere un sogno, ma ciò non mi impedirà mai di provarci fino alla fine".

Matteo Bondi