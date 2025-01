"Sicurezza e decoro, quando verranno discusse le ordinanze?"

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Cervia, Annalisa Pittalis (foto) e Duilio Granitto, dopo l’incontro pubblico dell’Amministrazione con il Consiglio di zona di Milano Marittima, che si è svolto nei giorni scorsi, esprimono alcune perplessità. "In sede di consiglio di zona – affermano –, il sindaco ha nuovamente ribadito un concetto già espresso alcuni mesi fa “comunque nel periodo invernale sono chiuse l’ottanta per cento delle attività”. Una frase che la dice lunga sul suo approccio al nostro territorio. È sicuramente vero che in inverno le attività si riducono; quindi la formula è quella di ridurre ogni azione promozionale e investimento fuori stagione perché comunque lavorano “in pochi”? Forse il sindaco ignora che le attività non riescono più a sostenersi con tre o quattro mesi di attività estiva e, la necessità di lavorare più mesi o tutto l’anno, è spesso una scelta d’ obbligo. Non a caso vediamo vetrine e attività chiuse con cartelli esposti affittasi e vendesi. La nostra località tutta deve diventare sempre più viva tutto l’anno, seguendo criteri e dinamiche molto diverse da quelle in voga negli ultimi anni".

Passato il Natale, ora l’attenzione è rivolta alla Pasqua e ai lunghi ponti che arriveranno fino al 2 giugno. I consiglieri comunali proseguono con degli interrogativi per l’Amministrazione: "Pasqua è alle porte: quando verranno discusse le ordinanze? a quando un confronto sulla sicurezza e decoro? Gli aumenti della tassa di soggiorno e delle soste, decisi autonomamente dalla giunta, come verranno spesi? Vanno bene i programmi futuristici sulla cittadella dello sport e altri progetti, dobbiamo pensare però ad oggi e alla prossima imminente stagione. Restando con i piedi per terra, se non si investe da subito sistematicamente sul territorio e su Milano Marittima, un tempo vanto e traino per tutta la località, finiremo per diventare un luogo dove solo alcuni locali, votati allo sballo e che propongono palchi con vocalist ed alcol a fiumi, faranno affari d’oro. Fratelli d’Italia rinnova con concretezza l’appello a predisporre urgentemente lavori di riqualificazione e regole certe e chiare su sicurezza e decoro in centro come sul demanio".

i.b.