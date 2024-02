‘Sicurezza fuori e dentro casa’, due incontri con la Polizia locale della Bassa Romagna

Due incontri con la Polizia locale della Bassa Romagna, dal titolo ‘Sicurezza fuori e dentro casa’, sono in programma domani a Bagnacavallo e mercoledì 21 febbraio a Villanova. Per quanto riguarda la sicurezza fuori casa, ci si soffermerà in particolare su come evitare pericoli muovendosi in bici e come comportarsi in caso di incidente e, quanto alla sicurezza in casa, sui modi migliori per prevenire le truffe agli anziani. Interverrà l’agente di polizia locale del presidio di Bagnacavallo Martina Napoleone.

L’incontro di Bagnacavallo, organizzato da Comune e Polizia locale con il Centro sociale Amici dell’Abbondanza, si terrà domani alle 10 nella sede del centro sociale in via Cadorna 12.

L’incontro di Villanova, organizzato da Comune e Polizia locale con il Centro sociale Il Senato, si terrà mercoledì 21 febbraio alle 20 nella sede del centro sociale in piazza Tre Martiri 3.

"Ringrazio la Polizia locale della Bassa Romagna – dice l’assessore Alfeo Zanelli – che, dopo aver portato il proprio contributo nelle scuole, continua nell’impegno di divulgazione del tema della sicurezza tra i cittadini".