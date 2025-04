"Sicurezza idrogeologica, serve un patto tra le forze politiche"

"Dobbiamo investire in nuove opere idrauliche, rafforzare la prevenzione e costruire un modello di sviluppo che tenga insieme tutela dell’ambiente e sicurezza delle persone. Ma per ottenere i fondi necessari dal Governo, la Romagna deve presentarsi unita: serve un patto tra tutte le forze politiche, a prescindere dall’appartenenza, per far valere insieme, con una sola voce, i diritti dei nostri territori". Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra a Ravenna, Alessandro Barattoni, a Mezzano, all’assemblea pubblica del Pd, promossa dai circoli di Mezzano e Piangipane, nell’ambito del ciclo di incontri territoriali col candidato. "Gli eventi che hanno colpito la nostra terra hanno lasciato ferite profonde – ha detto –. Per questo ho più volte chiesto con forza che il Governo garantisca tutte le risorse necessarie alla ricostruzione e che si proceda con urgenza all’attuazione del piano speciale per la messa in sicurezza del territorio. Bene che la Regione abbia aumentato fin dall’inizio del nuovo mandato i fondi relativi alle manutenzioni ma è inaccettabile che, a distanza di mesi, molte comunità attendano ancora risposte concrete". Da qui l’appello a unire le forze per avere i fondi nazionali. Passando al tema delle famiglie e dei servizi educativi, Barattoni ha evidenziato la necessità di proseguire e rafforzare gli investimenti nei servizi per l’infanzia, ricordando gli interventi già realizzati sui nidi grazie ai fondi Pnrr e l’attenzione sui centri estivi, anticipando i bandi e stanziando risorse aggiuntive per abbattere le liste d’attesa.