Sicurezza, in estate 20 nuove telecamere

Gara d’appalto in febbraio, cantieri aperti in estate. È questa la tempistica per l’attuazione del progetto comunale che prevede l’installazione di 20 varchi, dotati ciascuno di telecamere per la lettura delle targhe (tecnicamente Ocr, Optical Character Recognitionriconoscimento ottico dei caratteri) su entrambe le corsie di marcia e di telecamera di videosorveglianza che consente di ottenere una sorveglianza panoramica e di contesto della zona. Un intervento che richiede un investimento di 915mila euro. Tutte le telecamere di lettura targhe e le telecamere di videosorveglianza, una volta installate e configurate, saranno direttamente interfacciate con la Centrale operativa della Polizia locale. "La protezione del territorio – spiega il vice sindaco, con delega alla Sicurezza, Eugenio Fusignani – rientra nel programma di mandato per la tutela urbana e dell’ordine pubblico, attraverso la prevenzione e il contrasto della criminalità. Il progetto prosegue quindi nello sviluppo delle politiche di sicurezza approntate fin dall’insediamento del 2016, elaborate dall’assessorato alla Sicurezza e realizzate attraverso le competenze dell’area Infrastrutture civili; costituiscono dunque un ulteriore importante tassello che va ad aggiungersi alla implementazione tecnologica già diffusa su un territorio comunale complesso ed esteso al fine di garantire una copertura piena e uniforme, senza trascurare nessun ambito".

Il nuovo intervento di implementazione del sistema di videosorveglianza interessa, in particolare, il forese con le seguenti aree del territorio comunale: via Ravegnana, Coccolia; via Gambellara, San Pietro in Vincoli; via Del Sale-via Casimpane San Zaccaria; via Dismano, Casemurate; via Ponte Della Vecchia, Castiglione; via Cella, Carraie; via Dismano, Campiano; via Camillo Torres, Castiglione; via Romea Sud-via Sila, Savio; viale Dei Lombardi, Savio; via S. Alberto – via Cerba, Sant’Antonio; via Reale, Mezzano (due postazioni); via Piangipane, Piangipane; via Santerno Ammonite, Ammonite; via Reale, – via Canala Camerlona; via Basilica, Savarna; via Mandriole, Mandriole; via Romea Nord – via Bellocchio, Casal Borsetti Primaro; via Spallazzi - Rotonda Del Garbino Casal Borsetti Primaro.

Alla base dell’investimento in sicurezza c’è la tecnologia per la lettura delle targhe collocata su strade di collegamento molto importanti, sia in contesto locale e provinciale sia interprovinciale. I principali obiettivi perseguiti dall’intervento di ampliamento sono "il potenziamento e l’estensione di uno strumento operativo di protezione sul territorio urbano e il monitoraggio del traffico veicolare lungo le direttrici principali di accesso al territorio comunale" commenta Fusignani. "La piattaforma esistente, ampliata e potenziata con questo intervento – dice ancora il vice sindaco – fornirà uno strumento importante alla municipalità e alle forze dell’ordine, in modo da rendere le istituzioni sempre più vicine ai cittadini, garantendo conseguentemente una maggiore protezione degli stessi anche attraverso l’approvazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica". Fusignani ha anche chiesto che nella stesura del bilancio venga indicata la cifra di 200mila euro per far fronte a eventuali interventi urgenti in tema di video sorveglianza e lettura targhe, con una procedura semplificata per quanto riguarda l’assegnazione dei lovori.

