"Sicurezza, le scelte sono sbagliate"

In attesa delle ordinanze, ha fatto discutere la scelta dell’amministrazione di affidare a delle linee guida la gestione di sicurezza, ordine pubblico e decoro nel Comune di Cervia. In particolare per le parti in cui si fa riferimento alla ‘malamovida’. A intervenire in merito sono i consiglieri del gruppo consigliare Fratelli d’Italia – Annalisa Pittalis e Duilio Granitto – che spiegano: "Lo scorso luglio la giunta e l’opposizione hanno prodotto un documento d’ intenti volto a fornire risposte chiare e precise a cittadini, turisti ed esercenti che hanno manifestato profonda preoccupazione per la deriva che stava prendendo il modello d’accoglienza della nostra città. Fratelli d’Italia si era espressa con forza contro l’evidente lassismo della neo eletta giunta, e chiedemmo ordinanze d’ urgenza. Ci fu detto che le regole, piuttosto che ordinanze, devono essere studiate e scritte lontano dalla stagione. Così a marzo 2025, dopo esserci riuniti in diverse occasioni e chiesto con forza, un vero cambio di passo, l’elefante partorisce un topolino, a suon di linee guida". Scendendo nei dettagli di alcuni punti chiave i consiglieri spiegano che "ci viene da sorridere nel leggere che la giunta non intende "vietare" quanto "sensibilizzare" esercenti e turisti…" promuovendo comportamenti rispettosi, scoraggiando un turismo basato sugli eccessi. Bene "in che modo pensano di farlo? vietando le discoteche in spiaggia la sera ma tollerandole quindi negli stessi orari aperitivo, in cui si sono sempre svolte? I locali del centro verranno penalizzati ad oltranza, trovandosi ad accogliere poi orde di ragazzi ubriachi e molesti, reduci dai soliti eventi che conosciamo fin troppo bene. Ma niente paura! L’ ineffabile amministrazione mette nero su bianco la volontà di affidare a vocalist e dj la comunicazione sull’uso responsabile dell’alcool ai giovani".

i.b.