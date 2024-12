Sicurezza online, tre incontri al Mar rivolti ai cittadini

Inizia oggi un nuovo corso rivolto ai cittadini con l’obiettivo di fornire indicazioni su come navigare online in sicurezza, riconoscendo le tante insidie del web che potrebbero comportare dei rischi per gli utenti.

L’intero corso si svolgerà nel Laboratorio Aperto del Mar (Museo d’arte di Ravenna), in via di Roma 13.

Complessivamente, ci saranno tre ’lezioni’ svolte dai facilitatori del progetto digitale, tutte in programma di giovedì. Il secondo appuntamento, infatti, è previsto giovedì prossimo, il 12 dicembre, mentre la terza ed ultima lezione del corso ci sarà il 19 dicembre.

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 15 alle 16.

La partecipazione agli incontri, che sono promossi dal Comune, è gratuita ma è possibile prenotarsi tramite il link www.affluences.com, oppure telefonando al numero 0544.482482.