Sicurezza, sfalci e manutenzione delle strade. Verlicchi s’impegna coi residenti di via dei Poggi

Veronica Verlicchi, candidata sindaco della Pigna, e i candidati al consiglio comunale Bartolomeo Schioppa e Gigliola Fellini hanno incontrato alcuni residenti nel quartiere di via dei Poggi

"Tra i temi centrali discussi – si legge in una nota della òlista civica– , ha destato particolare attenzione la questione della sicurezza del quartiere, con i cittadini che hanno manifestato la necessità di maggiori interventi e controlli per garantire la tranquillità dei residenti, con particolare riferimento ad alcune criticità. Un altro punto cruciale sollevato è stato quello relativo alla mancanza di sfalci e manutenzione del verde pubblico, evidenziando il disagio causato dal degrado di aree importanti per la qualità della vita nel quartiere".

"I residenti – continua La Pigna – hanno inoltre posto l’accento sulla necessità di interventi urgenti sulle strade, sia per quanto riguarda l’asfaltatura di tratti dissestati, sia per il rifacimento dei marciapiedi, spesso in condizioni precarie e pericolose per i pedoni. La sospensione del passaggio dei bus del trasporto pubblico locale che perdura ormai da due anni, sta creando grande disagio ai residenti del quartiere. Infine, è stata espressa una forte preoccupazione in merito alla sicurezza di viale Europa, con la richiesta di interventi mirati a migliorare la viabilità e prevenire situazioni di pericolo".

"Verlicchi – conclude la Pigna – ha assicurato il suo impegno e quello della sua futura giunta a valutare attentamente le segnalazioni ricevute e a predisporre gli interventi risolutivi, nel caso venga eletta sindaco.