Sicurezza stradale al porto. Primo passo: modifica della viabilità di ingresso e uscita dal Tcr

Sopralluogo tecnico al Terminal Container del porto di Ravenna, coordinato dall’assessora al Porto Annagiulia Randi, insieme ai funzionari del servizio viabilità del Comune e ai rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per studiare gli interventi di messa in sicurezza dell’ingresso all’area. Il sopralluogo è parte di un percorso avviato lo scorso agosto con il Prefetto Castrese De Rosa, i sindacati e i gestori delle manovre, in seguito all’incidente tra un camion e un treno verificatosi lo scorso agosto in corrispondenza del varco ferroviario d’entrata al terminal, che ha poi sollevato la necessità di mappare e risolvere criticità simili in tutto il porto anche in considerazione dell’incremento dei treni in transito con un +9,4% nei primi nove mesi dell’anno.

"Un primo risultato – commenta Randi – che dimostra come la sinergia tra Istituzioni e realtà operative del territorio possa portare a miglioramenti concreti a beneficio dell’intera comunità portuale". L’assessora ha spiegato che l’obiettivo principale di questo primo intervento è la modifica della viabilità di ingresso e uscita dal Tcr: "Attualmente la circolazione di accesso segue il modello ‘inglese’, ma sarà in questo modo ricondotta al modello italiano".

A questo proposito, il direttore tecnico della società, Filippo Figna, spiega che si creano situazioni di potenziale pericolo quando gli utenti, istintivamente, tendono a tenere la destra trovandosi invece contromano. La modifica del tracciato stradale garantirà inoltre una maggiore sicurezza nell’attraversamento ferroviario, grazie a una visibilità notevolmente migliorata per i treni in transito. L’adeguamento della viabilità agli standard italiani e la migliore visibilità nell’attraversamento ferroviario rappresentano per Randi "interventi fondamentali per la sicurezza delle persone, aspetto che da sempre costituisce la nostra priorità assoluta".

Determinante la collaborazione con RFI, che sposterà la croce di Sant’Andrea e i segnali luminosi e ne installerà di nuovi. Mentre il Terminal Container provvederà a realizzare le basi necessarie a livello stradale entro la fine dell’anno. Questo intervento rientra nell’impegno condiviso di tutte le istituzioni e gestori delle infrastrutture portuali per innalzare gli standard di sicurezza e ridurre al minimo il rischio di incidenti, a tutela della salute dei lavoratori del porto. "RFI e Comune di Ravenna hanno colto l’importanza della questione sicurezza e ci hanno coinvolto per trovare una soluzione efficace - commentano Giannantonio Mingozzi e Giovanni Gommellini, rispettivamente presidente e direttore generale di Tcr – che, grazie alla collaborazione costruttiva tra tutti gli enti coinvolti, garantirà standard di sicurezza più elevati per i nostri dipendenti, per gli operatori portuali e per tutti coloro che quotidianamente transitano nell’area, oltre a migliorare significativamente la viabilità portuale e la gestione dei flussi in entrata e uscita dal terminal".

Maria Vittoria Venturelli