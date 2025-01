"Sicurezza stradale da migliorare"

"Con i miei familiari, avevamo un negozio a Sant’Alberto e cercavamo un punto vendita a Ravenna. Questa zona non era la nostra prima scelta, ma ci siamo subito trovati bene. Ci piace il tipo di rapporto che si è stabilito con le persone: il negozio è piccolo ed è come se fossimo ancora in paese, perché il contesto è quasi familiare. La zona è tranquilla e frequentata da gente perbene. Poter partecipare poi alle varie iniziative ci fa sentire coinvolti e parte di una comunità. Cosa chiedere di più? Si può migliorare la sicurezza stradale, con qualche accorgimento per evitare nuovi gravi incidenti soprattutto lungo il trafficato viale Alberti".