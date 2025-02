Sicurezza, telecamere quasi pronte. Fusignani: "Attive nelle frazioni". Intervento da 900mila euro

E’ quasi ultimata la collocazione dei nuovi impianti di sorveglianza e di lettura targhe nel forese. L’intervento è stato reso possibile dal bando ministeriale che ha visto il Comune di Ravenna aggiudicarsi la scorsa primavera un finanziamento da 366mila euro, a copertura di una parte dei 915mila euro totali necessari per le operazioni. La parte rimanente, pari a 549mila euro, è stata messa in campo proprio dal Comune.

"Sono già stati installati 17 dei 20 impianti, composti ciascuno da due telecamere di lettura targhe Ocr e da una telecamera di videosorveglianza – evidenzia l’assessore alla Sicurezza Eugenio Fusignani –, che vanno a completare l’importante rete tecnologica relativa al controllo elettronico del territorio comunale, voluta in questi anni dall’assessorato con il comando di Polizia Locale, e realizzata dall’area Infrastrutture civili. Prossimamente verranno installati gli ultimi 3 impianti che completano questo progetto. Diventeranno operativi dopo un periodo di prova, una volta completate tutte le installazioni infrastrutturali e, soprattutto, dopo la firma del necessario protocollo col prefetto. Uno degli elementi chiave della sicurezza integrata è la condivisione di strumenti avanzati per il controllo del territorio. Tra questi, i sistemi di lettura targhe rivestono un ruolo centrale in quanto consentono di monitorare i flussi veicolari e individuare mezzi potenzialmente utilizzati per attività criminose".

Per questa ragione, tutti i dati raccolti dagli impianti di lettura targhe saranno trasmessi al Sistema centrale nazionale targhe e transiti (Scntt), rendendoli accessibili alle Forze di Polizia per finalità di prevenzione e contrasto della criminalità". I macchinari di videosorveglianza e lettura targhe sono dunque destinati alla prevenzione generale dei reati e alla tutela dell’ordine pubblico, quest’ultimo di competenza esclusiva dello Stato. "Tuttavia – evidenzia Fusignani – in ragione del principio di ‘rispetto delle reciproche competenze’, questi strumenti potranno essere utilizzati anche dalla Polizia Locale, in conformità alle normative sulla videosorveglianza urbana".

I varchi sono stati posizionati in 20 punti strategici del forese, ma il Comune – considerando l’allarme sicurezza che vede protagonisti i giardini Speyer, dove l’intervento della Polizia Locale ha scongiurato mercoledì il rischio di accoltellamenti – ci tiene a sottolineare che aumenterà la sicurezza anche dell’area urbana.

"L’intervento non solo copre l’intero forese, da Castiglione a Sant’Alberto, ma rafforza anche la sicurezza di tutta la città, garantendo un monitoraggio costante dei veicoli e contribuendo alla prevenzione dei reati. Questa operazione – conclude Fusignani – conferma ancora una volta l’impegno concreto per la sicurezza, come dimostrato anche dal Premio Sicurezza ricevuto nel 2018 dall’Anci e dal riconoscimento ottenuto da Esri Italia nel 2019".