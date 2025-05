Sicurezza, turismo, visita dei reali. I primi mesi del prefetto Ricciardi: "Speyer? I controlli sono continui"

"Le realtà della città le ho conosciute, sì. Le strade, invece, ancora no. Ho incontrato Giacobazzi alla festa per i 140 anni del Resto del Carlino e gli ho detto che anche io, come i tedeschi della sua famosa battuta, continuo a perdermi..." Raffaele Riccardi è il prefetto di Ravenna da cinque mesi, ormai: si è insediato il 9 dicembre 2024. Un avvio che giudica positivamente, anche considerati i tanti aspetti che caratterizzano il nostro territorio. Di certo in questi mesi c’è stato un evento importante, che la città ricorderà negli anni: la visita dei reali della Gran Bretagna e del Presidente della Repubblica. "È stata l’ennesima dimostrazione di quello che mi era stato riferito all’arrivo, e che ho capito fin da subito: che qui le cose si fanno tutti insieme – commenta Ricciardi –. Abbiamo fatto molti incontri per mettere a punto tutti i dettagli in maniera precisa e puntuale. Abbiamo garantito la sicurezza e al contempo fatto in modo che le autorità potessero avere il bagno di folla che volevano, e di questo anche le persone sono state ben contente. C’è stato un bel lavoro con forze di polizia, amministrazioni locali, volontariato... E questo è successo anche per l’arrivo delle navi dei migranti e durante le allerte meteo". La visita dei reali inglesi e di Mattarella ha portato anche un ritorno a livello di turismo per la città: o almeno, è una riflessione che in tanti hanno maturato in questi giorni passeggiando per le strade della città e trovandole piene di visitatori. "Ravenna è stata messa ancora di più al centro dell’attenzione mondiale e il turismo è un volano fondamentale per l’economia – prosegue Ricciardi –. Porta ricchezza e anche le crociere, che inizieranno ad arrivare a breve, daranno ulteriore visibilità e lustro alla città".

Naturalmente non sono tutte rose e fiori: tra i temi al centro del dibattito c’è sempre anche la sicurezza. "Si fa tantissima prevenzione, ma non si vede: se le pattuglie sono in giro i reati non vengono commessi, e il controllo del territorio non manca – spiega Ricciardi –. Anche le polizie locali e la polizia provinciale fanno la propria parte. È chiaro che ci sono alcune zone che sono più attenzionate di altre, come i giardini Speyer, e ci sono stati più volte focus su situazioni specifiche come quelle di Massa Lombarda e Faenza, ma tutto è tranquillo". Per quanto riguarda gli Speyer "di controlli se ne fanno tantissimi, molti di più di quanto si possa pensare. Le zone vicine alle stazioni nelle città sono sempre le più problematiche e militarizzare un quartiere a ridosso del centro non è pensabile". Tra i temi di cui si parla molto c’è il disagio giovanile: "Ci sono forme di disagio giovanile, sì – conclude il prefetto – ma da qui a definirle ’baby gang’ ce ne passa".

sa.ser.