Sicurezza urbana e sport: il bilancio del vicesindaco Gianni Grandu dopo sei mesi

Sicurezza, uno dei temi più sentiti in città. Il vicesindaco Gianni Grandu, che tra le sue deleghe ha anche sicurezza e sport, fa un primo bilancio del lavoro in questa nuova giunta a sei mesi dall’insediamento.

Dopo una delibera di consiglio con voto unanime si è costituito il tavolo sulla sicurezza. A che punto è il lavoro?

"E’ emersa la volontà comune, sia di tutte le forze politiche che delle realtà associative, di lavorare in sinergia per valutare e risolvere i problemi relativi alla sicurezza urbana. Abbiamo ritenuto che questo tema riguardi tutta la comunità e sia necessario affrontarlo insieme con unità di intenti e proposte".

Sempre sul tema sicurezza, quali sono gli elementi più importanti su cui puntare?

"Dare un contributo sulla sicurezza percepita ai cittadini, che spesso non corrisponde a quella reale, e dare impulso alla sicurezza partecipata e condivisa – con il confronto e dialogo con le forze dell’ordine e in linea con il coordinamento del tavolo sulla sicurezza e ordine pubblico provinciale. Inoltre riuscire a realizzare un polo sulla sicurezza, una casa attorno alla quale ci siano le componenti del settore".

Ci saranno novità nel 2025? "Guardiamo con fiducia al modello sicurezza che ha funzionato in questi anni, e alla grande risposta delle forze di polizia nazionali, pianificando meglio le azioni di prevenzione e controllo del territorio, facendo anche tesoro delle esperienze maturate nella stagione appena trascorsa per cercare di dare ulteriori segnali di rassicurazione. Ci sarà un implemento del personale della polizia locale; procederemo con un concorso per assunzioni a tempo determinato per un rinforzo".

A lei è affidata anche la delega allo sport. Sono previsti interventi negli impianti sportivi nel 2025?

"Come sempre garantiremo gli interventi di manutenzione straordinaria e contributi ordinari con importi adeguati degli impianti che vengono gestiti con cura e passione dai volontari delle associazioni sportive. Inoltre nel 2025 sarà realizzata una importante e nuova tensostruttura per attività sportive presso il cortile della scuola media “Ressi Gervasi”, che darà ulteriore risposta alle esigenze scolastiche ed in particolare alle esigenze sia di associazioni che per rafforzare l’esigenza legata al turismo sportivo cresciuto moltissimo in questi anni. A questa si aggiungerà la nuova palestra in fase di realizzazione presso l’istituto alberghiero ’Tonino Guerra’, la quale, fuori dall’orario scolastico è in convenzione tra la Provincia di Ravenna e il Comune di Cervia a disposizione anch’essa della promozione sportiva e turistica".