Siena Award Festival, un premio alla fotografa. Giorgia Corniola

Nuovo successo per la fotografa lughese Giorgia Corniola che il 30 settembre ritirerà il primo premio conquistato nella categoria ‘People’ per la nona edizione del concorso fotografico ‘Siena Award Festival’. Giorgia sarà l’unica artista italiana a essere premiata. Dal giorno in cui saranno consegnati i premi a Siena, si aprirà anche una serie di iniziative collaterali sempre dedicate all’arte della fotografia, come la mostra organizzata nel Borgo di Sovicille dal titolo ‘Sovicille creative’ nella quale sarà esposta un’altra opera di Giorgia Corniola. La fotografa, poi, a breve parteciperà all’attività formativa proposta dalla scuola di giuria internazionale nei pressi di Manchester in Inghilterra che le permetterà di vestire gli abiti di giudice nei concorsi fotografici internazionali. Una nuova sfida che la vede pronta dopo i mesi complicati del dopo alluvione, evento che ha fatto passare in sordina anche un altro importante riconoscimento "indiretto" che le ha tributato Nikon. La casa produttrice di macchine fotografiche ha infatti scelto il suo studio fotografico a Lugo, Tagg Photography, per girare alcune scene che compaiono nel video di lancio della nuova Z8.

Monia Savioli