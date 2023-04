"Siete la capitale dell’energia" Calenda: "Sul rigassificatore va premiato il vostro coraggio"

Il leader di Azione, Carlo Calenda, sposa in pieno ‘Ravenna capitale dell’energia’. Lo dice mentre entra al Mercato Coperto e lo ribadisce, successivamente, al pubblico che riempie ogni posto disponibile al primo piano del locale durante l’incontro promosso dal suo partito. "Siamo qui per fare un confronto, come stiamo facendo in tutta Italia, cioè spiegare come si possono realmente raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, come farlo concretamente, come farlo recuperando nel breve il gas che è un’energia di transizione, nel lungo il nucleare. Ci siamo stancati che si parli di energia, che è un tema fondamentale per l’ambiente, in modo superficiale. A Ravenna sapete come parlare di energia e giustamente siete una capitale". Calenda è il protagonista dell’incontro che non a caso ha per titolo ‘Ravenna - capitale dell’energia’. Prima del suo intervento, parlano il segretario comunale Govoni, la consigliere comunale Chiara Francesconi, il sindaco de Pascale. Un video ripercorre le tappe dell’energia ravennate. Dal gas alle rinnovabili, dal primo deposito costiero di Gnl, alla cattura della Co2.

"Ci siamo assunti la responsabilità, davanti al Paese – dice il sindaco – di proporre il rigassificatore, l’utilizzo del gas dell’Adriatico, Agnes ovvero il più grande parco eolico europeo, la cattura e stoccaggio della Co2. Vorremmo che il Governo venisse a Ravenna a incontrare cittadini, imprenditori, associazioni per capire le loro aspettative". "Mi è stata chiesta la mia posizione sui rigassificatori" afferma Calenda. "Qui a Ravenna avete un sindaco molto coraggioso, che ha fatto quello che bisognava fare a viso aperto, perché mentre noi chiacchieravamo, gli olandesi e i tedeschi in totale facevano 10 rigassificatori. Noi rischiamo di non essere indipendenti e se non sei indipendente, hai i prezzi alti e il rischio appunto di non avere il gas. Quindi, tanto di cappello quello che hanno fatto il sindaco e il governatore". Per quanto riguarda il partito unico, Calenda ha detto di averci lavorato "in maniera indefessa" negli ultimi 6 mesi "ma non può nascere se lo vuole solo uno dei due contraenti, Renzi non lo voleva".

l. t.