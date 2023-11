Sifin, aumento di capitale da 2 a 10 milioni di euro

Sabato, dalle ore 15 alle 18, porte aperte alla Scuola Paritaria Cattolica San Vincenzo de’ Paoli di Ravenna, via F. Negri, 28. L’offerta formativa per l’anno scolastico 2024 – 2025 sarà presentata e declinata sui 3 Ordini che rappresentano la struttura portante dell’Istituto: Infanzia (comprensiva della sezione Primavera - 2 anni), Primaria e Secondaria di I grado. "L’Open Day è la comunicazione della vita della nostra Scuola – afferma il dirigente Romano Valentini – perché siamo tutti consapevoli che il valore di ciò che accade a scuola ogni giorno oltrepassi le mura di via Francesco Negri".