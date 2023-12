Sigilli a un container dalla Cina. Conteneva capi confezionati con indicazioni errate

I capi erano stati confezionati con indicazioni errate circa l’effettivo produttore e distributore in Italia in violazione alle specifiche prescrizioni del Codice del Consumo. Per questo motivo al porto di Ravenna la guardia di Finanza ha sequestrato in via amministrativa un container con materiale tessile proveniente dalla Cina.

I militari hanno notato da subito che i capi importati erano connotati da etichette facilmente rimovibili, caratteristica che ha portato a ulteriori approfondimenti alla società destinataria dei prodotti: in totale 238.159 pezzi del valore commerciale stimato di circa un milione di euro. Il sequestro sarà operativo fino a che l’operatore commerciale non provvederà al pagamento di una sanzione irrogata dalla Camera di Commercio di

Ravenna e alla regolarizzazione dell’illecito mediante l’applicazione delle informazioni normativamente richieste.

Il servizio svolto conferma il ruolo di polizia economico-finanziaria assolto dalla Guardia di finanza e la costante attenzione delle Fiamme Gialle di Ravenna, soprattutto nel periodo delle festività natalizie, al contrasto di ogni violazione delle norme apprestate a tutela del made in Italy e dei consumatori, nella prospettiva di garantire la libera e leale concorrenza degli operatori sul mercato.