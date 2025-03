’Signorina’, mostra al museo Luigi Varoli di Cotignola

A partire da sabato 29 marzo il museo civico Luigi Varoli di Cotignola ospiterà la mostra ’Signorina’, evento espositivo che segna l’incontro tra il curatore Gioele Melandri e gli artisti Cuoghi e Corsello. Conosciuti da anni come una delle voci più significative e radicali della scena artistica contemporanea italiana, Monica Cuoghi e Claudio Corsello presentano una mostra che affonda le radici nella cultura del luogo che li ospita.

L’esposizione infatti si articolerà in due sale del museo, con due focus distinti, ma intimamente connessi, per raccontare una nuova leggenda che nasca dal territorio cotignolese e che possa espandersi in un microcosmo simbolico più ampio. Il punto di partenza è la rivalutazione della cartapesta come tecnica espressiva legata all’arte contemporanea e alla città di Cotignola, con attenzione al lavoro dell’artista locale Luigi Varoli e alla Segavecchia, festa carnevalesca e rito popolare collettivo molto caro al paese.

La mostra, a ingresso libero, inaugura sabato 29 marzo alle 18 e sarà visitabile fino al 29 giugno il venerdì dalle 16.30 alle 18.30, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.