Silenzio per Giulia: "Lotta alla violenza in aula. Importanti i progetti a scuola. Serve l’aiuto delle famiglie"

Un minuto di silenzio per ricordare Giulia Cecchettin, la giovane uccisa in Veneto dal suo ex fidanzato. Anche il liceo Artistico Nervi Severini ieri mattina ha osservato un minuto di silenzio come le altre scuole: per 60 secondi si è fermato tutto, dentro e fuori le aule, nei corridoi e negli uffici. Un momento molto sentito dagli studenti: al liceo Nervi nel silenzio totale una ragazza si è alzata e ha recitato con intensità e dolore il discorso della sorella di Giulia Checchettin, accolto tra gli applausi. Al Severini i ragazzi hanno iniziato spontaneamente a scrivere i loro pensieri, per poi attaccarli sui muri. "La scuola – spiega il dirigente scolastico, Paolo Taroni – sta già facendo tanto per educare i ragazzi alle relazioni e lo fa quotidianamente. Aggiungere una nuova materia va bene, ma bisognerebbe anche fossero presenti le condizioni per lavorare adeguatamente. Alla scuola si sta chiedendo di trovare soluzioni a tutti i problemi, ma da sola non può farcela". Taroni invoca la collaborazione di tutti: scuola, famiglia, istituzioni, la società intera. "Poche settimane fa – prosegue – abbiamo dovuto affrontare una situazione di violenza di genere che per fortuna si è risolta grazie anche alla collaborazione della famiglia. Ma non accade sempre, anzi, spesso dobbiamo scontrarci con un muro, con modi di ragionare diversissimi, con famiglie che non ci aiutano, anzi spesso vanificano i nostri tentativi di intervenire se si verificano situazioni critiche. Ho citato questo caso proprio perché è la dimostrazione che lavorando insieme i risultati ci sono".

Gli studenti del liceo in questi giorni stanno realizzando una panchina rossa per il pronto soccorso dell’Ospedale che verrà inaugurata il 25, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. "I progetti che coinvolgono gli studenti – prosegue il dirigente – sono tanti, ma non è sufficiente se non si lavora in collaborazione con gli altri. A 14 anni i modelli educativi sono già consolidati, anche se a livello inconscio. Allora bisogna lavorare a 360 gradi, mentre capita invece che provvedimenti presi da noi vengano vanificati dai ricorsi delle famiglie. C’è stato un aumento della conflittualità, soprattutto dopo la pandemia. Credo sia anche perché le famiglie hanno difficoltà ad ammettere che i figli non sono come vorrebbero".

Ma c’è dell’altro, perché Paolo Taroni ricorda anche che, se da un lato si chiede alla scuola di risolvere i problemi, dall’altro sono anni che diversi problemi rimangono insoluti. A partire dalle classi troppo numerose. "Si sono succeduti governi e riforme – dice – ma nessuno ha più messo mano ai parametri per la formazione delle classi. Avere 27 studenti in aula non aiuta a lavorare bene. Ci vorrebbero risorse per progetti strutturali, per avere più spazi e più insegnanti. A me, ad esempio, piacerebbe avere la possibilità di tenere la scuola aperta anche di pomeriggio, ma in maniera strutturale, definitiva. Si potrebbero organizzare incontri, corsi, progetti, i ragazzi potrebbero venire qui a studiare. Così riusciremmo a lavorare molto meglio con tutti gli studenti".

