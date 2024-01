Silvestrone nei guai: dopo lo sfogo su Facebook il gip gli vieta di comunicare

Ravenna, 6 gennaio 2024 – Che siate innocenti o che gli elementi contro di voi siano granitici, non è mai una bella idea parlare dai domiciliari delle indagini in corso. Figurarsi farlo attraverso internet. Ne sa qualcosa il 52enne ravennate Luca Silvestrone, finito prima in carcere assieme a tre suoi collaboratori con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata a truffe su fondi europei considerati inesistenti; e poi ai domiciliari, alla vigilia di Natale, dopo un interrogatorio in procura che lui stesso aveva chiesto.

Ebbene, per il video nel quale poco dopo la scarcerazione aveva parlato di "macchina del fango" individuando un "traditore" in uno degli indagati ("uno che era considerato amico"), si è ritrovato ora con un aggravamento della misura cautelare. Oltre ai domiciliari, il gip Janos Barlotti ha infatti aggiunto il divieto assoluto di comunicare con persone differenti dai difensori (gli avvocati Carlo Benini e Domenico Serafino) o dai familiari conviventi. Non lo potrà fare con nessun mezzo, antico o moderno che sia (solo per citarne alcuni che ci vengono in mente: lettere vergate a pennino e inchiostro, telefono con cornetta, telefonino ultimo modello, internet lento, internet veloce e social network posto che i piccioni viaggiatori sono ormai appannaggio solo di un pugno di pervicaci colombofili).

Nessuno inoltre potrà andarlo a trovare a casa sua. Fine insomma di ogni forma di convivialità fino a nuovo ordine. Il ragionamento seguito dal gip è stato in buona sostanza questo: se prima la misura restrittiva era giustificata dal pericolo di reiterazione del reato, ora ci si è messo di mezzo anche il pericolo di inquinamento delle prove.

Del resto nel video pubblicato sul proprio profilo Facebook a beneficio di centinaia di utenti, dopo avere accennato a possibili nuovi filoni investigativi nati dalle sue parole ("mi sono messo a disposizione e ho allargato l’inchiesta dicendo cose che non sapevano, offrendo elementi che potevo non dire"), Silvestrone aveva fatto addirittura riferimento a una imminente "conferenza stampa".

Al nostro è andata bene, perché in casi analoghi c’è pure chi è finito dentro (era in effetti la richiesta iniziale): se non è successo al 52enne, è solo perché la prima formula dei suoi domiciliari non prevedeva il divieto assoluto di comunicare. Questione di millimetri insomma, avrebbe a questo punto esclamato un esperto di balistica.

In ogni modo, a chiedere l’inasprimento della misura, è stato quello stesso pm titolare dell’indagine della guardia di Finanza che Silvestrone - in un esercizio di equilibrismo della parola degno di un acrobata di rango - aveva elogiato e ringraziato: "Questo pm farà il suo dovere in maniera imparziale", aveva scandito. Niente di più vero: perché un pm è un uomo dello Stato (in questo caso una donna, Angela Scorza): e i complimenti (o in astratto anche gli insulti) mica possono avere presa alcuna sulla conduzione delle indagini o sulle misure restrittive da chiedere per tutelarle.

Ci sentiamo di estendere il ragionamento anche ai giornalisti per quanto riguarda la stesura degli articoli (e a noi sono toccati gli insulti...) . "Sono state scritte tante cose da giornali che da sempre si contrappongono a noi: e questa non è una bella cosa", ha sciorinato Silvestrone. L’intento, a suo avviso, è stato quello di "distruggere persone, carriere, famiglie: si chiama macchina del fango. Fango creato ad arte per fare male". Chissà se invece alla spiegazione più ovvia - ovvero che la vicenda che lo vede coinvolto, ha sicuro interesse pubblico - abbia mai pensato. Siamo garantisti però: Silvestrone resta innocente, per carità. E in quanto all’epiteto di "sciacalli", è solo un punto di vista culturale: per qualcun altro in fondo lo sciacallo è addirittura un dio (Anubi).