Silvia, una vita per gli altri: "Il mio mondo è l’acqua. E grazie a lei aiuto i disabili"

Aveva appena compiuto sedici anni quando cominciò a fare volontariato a favore di chi vive nel disagio, fisico e intellettivo; da quarant’anni Silvia Pagliai allena ragazzi disabili, all’inizio nel judo poi nel nuoto, per il loro benessere, ma anche per gareggiare (lei stessa è provetta nuotatrice di fondo con all’attivo anche un titolo tricolore) e fu la prima a sperimentare la piscina come ambiente favorevole per i ragazzi con deficit intellettivi. In possesso di sette brevetti collegati alle attività natatorie per disabili e normodotati, Silvia Pagliai è anche un’instancabile organizzatrice di eventi nazionali di nuoto pinnato, antica tradizione ravennate, ha ruoli nel Coni provinciale e nelle poche ore libere, alla notte, dipinge.

Come si è avvicinata al mondo della disabilità? "Grazie allo sport: a sei anni ero già in piscina e poco dopo ho cominciato anche a fare judo con la società gestita dalla compianta Tiziana Berti, si chiamava ‘Judo Ravenna’ e la palestra era in via Falconieri poi ci trasferimmo al ‘PalaCosta’. Tiziana fu la prima, nel 1983, a utilizzare l’attività sportiva come strumento per aiutare i ragazzi con handicap, soprattutto intellettivo. Fino ad allora i disabili vivevano segregati, chiusi in casa o nelle classi differenziate, lei invece li accolse convinta che il judo li abituasse al contatto umano. Tiziana mi chiese di dare una mano e lo feci immediatamente. Avevo 16 anni".

Una scelta coraggiosa per una ragazza... "Ho sempre avuto dentro di me l’impulso a interessarmi di chi aveva problemi legati alle proprie condizioni psicofisiche, ma non solo...pensi che appena diplomata all’istituto magistrale, nel 1989 diedi il concorso per entrare in polizia, il mio obiettivo era la polizia minorile... era uno dei primi concorsi aperti anche alle donne, eravamo in centinaia, non riuscii a piazzarmi anche perché non ebbi molto tempo per prepararmi perché lavoravo e facevo la volontaria...".

Che lavoro? "Aiutavo i miei genitori, babbo Sergio e mamma Liliana, nel forno-pasticceria che per 30 anni, fino al 2013, hanno gestito in Borgo San Rocco. Mi dividevo fra il lavoro, l’aiuto ai disabili in palestra e il nuoto pinnato, pensi che ho continuato a praticarlo per anni tanto che nel 2010 vinsi il titolo tricolore all’Idroscalo di Milano. E in piscina ero anche istruttrice e allenatrice...per disabili e non".

Quando è passata dal judo al nuoto? "Negli anni 90, d’altronde il mio mondo era ed è l’acqua. Nel judo avevo visto quanto fosse positiva la reazione dei ragazzi disabili a quel tipo di attività, nei loro occhi era stampata una felicità che non vedevo negli altri ragazzi, così pensai di sperimentare per i disabili anche l’ambiente acquatico...ero già istruttore e allenatore di pinnato alla Libertas e alla Blu Atlantic Ravenna, allenavo la formazione giovanile e con la Blu Atlantic cominciai a inserire alcuni dei ragazzi con disabilità intellettive che venivano nella palestra di judo. Notai subito come l’acqua fosse per loro un ambiente di divertimento e rilassamento".

Ovviamente tutto questo comportava il conseguimento di brevetti... "Dopo il primo brevetto della Federazione Italiana Nuoto ne ho conseguiti altri sei: Centro avviamento sport, Tecnico sportivo psicomotricità della Federazione italiana sport paralimpici, Attività natatorie e subacquee, Salvamento, Nuoto paralimpico sia del Comitato sia della Federazione, oltre a tanti corsi sul fronte della sicurezza dei ragazzi".

Mi sembra di capire che tempo per la vita privata non ne rimanesse molto... "Mi sarebbero occorse altre ore in più nella giornata. Battute a parte... proprio per i troppi impegni, nel 2000 ho lasciato il lavoro con i miei e sono stata assunta come bagnina di salvataggio alla piscina comunale, così ero casa e bottega per le attività di volontariato cui mi dedicai a tempo pieno perché lasciai l’attività di allenatrice dei normodotati e iniziai a occuparmi di disabili sia come attività in acqua sia come organizzazione di eventi. Ma non tralasciai gli allenamenti per me stessa e, come dicevo, nel 2010 ho vinto un titolo italiano".

Nel corso degli anni lei ha toccato con mano il cambiamento epocale a favore dei giovani con problemi... "Dalla segregazione, dal nascondimento nelle case alla possibilità di essere protagonisti, di potersi divertire, anche di lavorare. Su questo fronte basta citare la Cooperativa San Vitale da cui da anni proviene la maggior parte dei disabili con cui ho a che fare, tutti con un loro appartamento, un lavoro, una serie di regole che scandiscono le giornate. Sono una settantina i ragazzi che vengono in piscina, la loro età va dai 6/7 anni ai 35/40. In 40 anni sapesse con quanti bambini e giovani ho ‘lavorato’ in piscina! Qualche migliaio. Purtroppo molti di loro non ci sono più, sono morti...".

Con i disabili l’attività sportiva si spoglia dell’obiettivo del risultato... "Nelle gare ci sono uguali medaglie per tutti. Ciò che conta veramente è partecipare; sono sempre stata convinta, e l’esperienza mi ha dato ragione, che lo sport deve essere alla portata di qualsiasi abilità e mai un ragazzo deve pensare di non farcela...si deve provare e riprovare e alla fine ognuno, a modo suo, ce la farà. Ecco il grande risultato. E in più lo sport aiuta questi ragazzi a socializzare con i normodotati e questo è ancora più importante. Ed è fondamentale cominciare fin dalla tenera età...per questo ho anche presentato progetti di attività natatoria per le scuole elementari".

Se non sbaglio, lei ricopre anche diversi incarichi in seno al Coni... "Sono fiduciaria locale e coordinatore tecnico per gli eventi, poi fra i tanti altri ruoli, sono vice presidente dell’Associazione Centro sport terapia judo, organizzo sia gare per la Federazione pesca sportiva e attività subacquee, abbiamo 27 società affiliate e 1500 tesserati, sia giornate di pesca per i disabili al lago delle Ghiarine, lungo l’Adriatica...".

Il lago dove negli anni 80 c’era il night club Tokio... "Proprio così, la proprietà è comunale e li c’è la sede della Fipsas. Mentre per la società Blu Atlantis organizzo il trofeo nazionale di nuoto pinnato Pinna d’Oro Avis ‘memorial Ugo Tabanelli’ e il trofeo ‘Gianni Gambi’, sempre di nuoto pinnato valido come prova di Coppa del mondo...".

Da qualche tempo ha cambiato lavoro... "Da due anni sono alla segreteria dello Yacht Club a Marina e anche qui mi interesso dei disabili. Il circolo infatti organizza delle iniziative in barca, proprio per i giovani con problemi e così mi ritrovo anche qui con i giovani della Cooperativa San Vitale...si fa pesca, vela...Nel frattempo per l’attività in piscina mi stanno dando una grossa mano due giovani leve, Mara e Matteo".

E nonostante tanti impegni riesce anche a trovare il tempo per dipingere... "Fin da bambina mi è piaciuto disegnare e soprattutto nel periodo del Covid ho cominciato a dipingere grandi quadri. Uno di questi è finito anche in una galleria a Milano...per non dirle dei viaggi, in una trentina di Paesi del mondo e che nel 2021 sono stata in una lista d’appoggio al sindaco de Pascale...!"