Silvio Corbari, iniziative nel centenario della nascita

Sono passati cento anni esatti dalla nascita di Silvio Corbari, venuto al mondo il 10 gennaio del 1923, e divenuto poi uno fra i partigiani più celebri d’Italia. Non inquadrato nei ranghi delle Brigate Garibaldi né in quelli delle altre formazioni rappresentate nel Cln, il gruppo di Corbari ha avuto un rapporto complesso con la storiografia che si è occupata dalla Resistenza. Eppure i suoi sabotaggi ai danni del regime, alcuni dei quali compiuti grazie a dei camuffamenti, sono rimasti nell’immaginario collettivo, così le azioni di guerriglia mirate a colpire i gerarchi fascisti, o le scorribande che portarono più volte alla liberazione, anche se solo per solo pochi giorni, di Modigliana e di Tredozio. Imprese che gli valsero non solo la Medaglia d’oro al Valor militare, ma anche l’attenzione di Cinecittà, che proprio nelle vallate faentine decise di girare il film ‘Corbari’, uscito nel 1970, con Giuliano Gemma nel ruolo del protagonista. Il film sarà proiettato venerdì 13, alle 20.30, nell’auditorium del centro sociale Corbari in via Canal Grande. Corbari, il cui vero nome era Sirio, nacque nel ‘23, lo stesso anno in cui fu abbattuto l’ultimo sindaco democratico della città.

La sua adesione alla lotta partigiana, dopo l’8 settembre, è immediata: prima all’interno dei gruppi già organizzatisi sul territorio, e poi, dopo la cattura di molti dei loro membri, con i nuovi compagni con cui avrebbe dato vita alla Banda Corbari. Lottarono fino al 18 agosto del ‘44, quando furono catturati e uccisi al termine di un conflitto a fuoco con dei soldati tedeschi, nel casolare appenninico di Ca’ Cornio (ora un museo). Una mostra dedicata a Corbari e ai partigiani della sua banda verrà organizzata al Museo del Risorgimento nella seconda metà di febbraio. Fra i vari cimeli sono esposte anche alcune foto scattate a Corbari e a suoi commilitoni, come Adriano Casadei, Arturo Spazzoli (entrambi sarebbero stati giustiziati insieme a Corbari) e Iris Versari, compagna di Silvio nella lotta ma anche nella vita, che fu invece ferita a morte già nel corso del combattimento a Ca’ Cornio. "Fotografie presumibilmente scattate dai soldati britannici con cui il gruppo era in contatto", rievocano Franco e Rita Corbari, figli dei due fratelli di Silvio. "In alcune foto infatti compaiono anche dei soldati inglesi, oltre a Corbari e a suo fratello Romeo". Una giornata di studi sulla resistenza verrà organizzata il 15 aprile a cura del Coordinamento toscano dei comitati per la promozione dei valori risorgimentali: fra i quattro interventi anche uno dedicato a ‘Cinema e mito’ curato da Enrico Gaudenzi, e uno riservato al ruolo delle partigiane come Iris Versari durante la Resistenza, condotto dalla docente dell’Università di Firenze Chiara Martinelli.

Filippo Donati