Silvio Gambi presenta il suo nuovo libro Una valigia piena di soldi

Lo scrittore ravennate Silvio Gambi presenterà il suo ultimo libro ’Una valigia piena di soldi – terza parte’ ( Danilo Montanari Editore), oggi alle ore 20 presso la pizzeria e osteria ’La Taverna da Walter e Roxy’ di San Pietro in Trento, in via Taverna 109.

Nel corso dell’evento, organizzato dalla società cooperativa culturale ricreativa Mameli di Ravenna, l’avvocato Alberto Gamberini e la dottoressa Claudia Foschini dialogheranno con l’autore. Il libro conclude la trilogia iniziata nel 2012 e proseguita nel 2021 con l’ennesimo delitto consumato a Ravenna nel 1969.