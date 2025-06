Simbiosi tra foto e sculture

’18 Piccole Storie’, a cura di Roberto Pagnani, è la mostra di Fabrizio Bonvicini e Marina Giannobi inaugurata sabato a Pallavicini22 Art Galley, in viale Pallavicini 22, a Ravenna. "Estremamente intrigante e interessante il connubio tra le fotografie della Giannobi e gli anelli/sculture di Bonvicini – dice Pagnani –. Gli artisti hanno avuto l’intelligente intuizione di affidare a diciotto persone la possibilità di creare storie personalizzando con la propria visione i “foto-anelli”. In questo lavoro si sono cimentate personalità diverse tra loro per natura e carattere; troviamo quindi pittori, musicisti, intellettuali, ognuno autore di un racconto. Sarà molto divertente e stimolante per il pubblico poter leggere e rivivere le emozioni di questi autori che hanno creato un’opera nell’opera a loro volta".

Nello specifico, "la sintesi della fotografia della Giannobi e gli anelli di Bonvicini ci stimola nel capire che esiste una concreta possibilità di indossare delle immagini. Le fotografie in bianco e nero spaziano da descrizioni della natura, essenze arboree, paesaggi inquietanti, luoghi in movimento ad architetture classiche e moderne insieme e percorsi perigliosi in labirinti emotivi. Quest’azione pare generata dai legni di cui sono composti gli anelli di Fabrizio, anch’essi più simili a esperimenti di un architetto dell’onirico, che trasforma angoli e forme in sorprendenti miniature del fantastico. Non solo, l’arte di Fabrizio completa le fotografie aggiungendo saturi colori al bianco e nero della Giannobi, creando contrasto e dinamismo al mosaico ora innescato".

Orario di apertura: dal martedì al sabato feriali dalle 17 alle 19; fino al 28 giugno.