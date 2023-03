S’inaugura alle 17 a Lugo la personale di pittura di Michele Andalò

Inaugura oggi alle 17 la personale di Michele Andalò ’Corrispondenze naturali - Tra terra e cielo’ alle pescherie della Rocca, a Lugo, in Largo del Tricolore 1. Si potrà visitare l’esposizione di pittura - curata da Aldo Savini - fino a domenica 2 aprile. Sempre in questa giornata, alle ore 17.30, è in programma un finisagge con poesia e musica. Sono previsti gli interventi di Daniele Serafini e Paolo Gagliardi, con il contributo musicale di Stefano Savini alla chitarra classica. Quest’ultimo nel corso dell’appuntamento eseguirà alcune sue composizioni originali per chitarra. L’esposizione di Michele Andalò potrà essere visitata nei seguenti giorni e orari: mercoledì dalle 10 alle 12; giovedì e venerdì dalle 16 alle 18; sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.