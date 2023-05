S’inaugura la grande mostra per Baracca

S’inaugura oggi alle 17 ‘Come un’onda, come in volo 100 cavalli per Francesco Baracca’, il grande progetto espositivo di Comune di Lugo e Museo Francesco Baracca che intende celebrare il centenario dell’Aeronautica Militare e quello della vittoria di un giovane Enzo Ferrari sul circuito automobilistico del Savio, rendendo omaggio all’eroe dei cieli.

La mostra si trova nel Palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo che affaccia su piazza Baracca e sul monumento scultura di Domenico Rambelli.

Il progetto si articola in 19 sale, per ottocento metri quadrati di esposizione, nelle quali dialogheranno cimeli e fotografie, lettere e documenti provenienti dai depositi del museo Baracca e dai fondi della biblioteca Trisi, undici artisti per il ‘900 da musei, archivi e collezioni private e cinquantatré artisti contemporanei tra disegno e pittura, questi ultimi hanno realizzato le opere proprio per questa mostra.

"Una delle cose che mi ha emozionato di più – spiega Massimiliano Fabbri, direttore del museo Baracca e curatore del percorso – è stato vedere la mostra

prendere forma. Il risultato è frutto esclusivamente del lavoro interno, non abbiamo acquisito pacchetti già completi. Nel definire il tracciato abbiamo costruito un percorso storico legato al simbolo e all’insegna dell’Asso degli Assi, il celebre Cavallino Rampante, di cui sono

svelate origini e sviluppi. Il cavallo – continua – è al centro della pluralità di rappresentazioni raccolte lungo la linea del tempo che si ramifica fino ai giorni nostri per aprirsi alle arti visive contemporanee".