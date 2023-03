S’inaugura la mostra di Emmanuel Berry

’Maritime’ è il titolo della mostra fotografica di Emmanuel Berry in programma da oggi al 10 aprile alla Galleria FaroArte, Largo W. Magnavacchi 6, a Marina di Ravenna (l’esposizione è curata da Franco Bertaccini). L’inaugurazione è in programma alle 17, con successiva apertura venerdì, sabato e domenica nella fascia oraria 15.3018.30. Emmanuel Berry è nato a Sens (Borgogna) nel 1971; allievo del maestro Serge Gal, ha appreso da lui la fotografia di grande formato e la tecnica di laboratorio in bianco e nero. Nel 1992 conosce il fotografo e regista Robert Frank col quale partecipa alla regia e al montaggio di un corto. Stringe poi amicizia con il fotografo Paolo Roversi e diventa suo assistente. Da quel momento predilige la polaroid che sarà il suo unico strumento per anni.