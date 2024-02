S’inaugura la mostra di Francesca Baldini Orsini

Ritornano nel mese di febbraio le mostre degli artisti dell’associazione culturale Artej di Russi con l’esposizione di Francesca Baldini Orsini dal titolo ’Viaggio fra i mondi’. L’artista, originaria di Correggio, lavora da qualche anno a Ravenna e si occupa sia di scrittura che di disegno, creando anche le tavole per i libri che lei stessa realizza. Scrive testi di poesia, prosa poetica, narrativa o brevi sceneggiature: l’ultimo libro pubblicato, con figurine adesive, è ’Human Pulsar Lesbi’. In ambito pittorico realizza principalmente disegni su piccole tele e cartoni telati, ma anche su supporti meno consueti, come il polistirolo, il cartone semplice e materiale di recupero o parti d’esso. Inaugurazione sabato alle 17 nei locali di piazza Farini 34. La mostra, visitabile fino al 3 marzo, sarà aperta sabato dalle 16 alle 19, domenica dalle 10 alle 13.