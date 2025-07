Sincronette in gara il 13 luglio a Riccione

Appuntamento prestigioso per le sincronette Master del Nuoto Sub Faenza, impegnate domenica 13 luglio a Riccione con il Libero Combinato ai Campionati italiani di nuoto artistico. Un appuntamento prestigioso, conquistato grazie agli ottimi risultati ottenuti.

"È stata davvero una grande annata - commenta con soddisfazione Asia Quadalti, una delle allenatrici del club faentino - e finalmente iniziamo a raccogliere i frutti dell’impegno e dei sacrifici fatti in questi ultimi tre anni sia da parte delle atlete che delle allenatrici. Il nostro obiettivo rimane ovviamente quello di continuare a crescere e migliorare: ci auguriamo di conseguenza che la stagione 2025/26 sia ancora più bella e ricca di soddisfazioni".

Durante l’anno gli impegni in gara delle sincronette faentine si sono divisi fra regionali e nazionali. Le giovani delle categorie Esordienti, così come le atlete delle categorie Ragazze e Juniores, hanno preso parte a numerose gare in Emilia Romagna organizzate dalla FIN e dall’UISP. "Per la prima volta in questa stagione abbiamo portato in gara anche la categoria Master, un gruppo in fase di consolidamento, spinto da una forte passione per il nostro sport ed un bellissimo spirito di squadra. E’ stato un anno davvero intenso dal punto di vista degli impegni, ma anche molto gratificante".

Il gruppo di allenatrici di nuoto artistico del Nuoto Sub Faenza è composto da Michela Vendemiati (allenatrice delle Juniores e delle Esordienti C e coordinatrice del Settore), Asia Quadalti (allenatrice delle Esordienti B e A), Celeste Nelli ed Anita Ambrogi (in affiancamento per le Esordienti A), Giulia Di Domenico ed Anita Ambrogi (allenatrici della categoria Ragazze).