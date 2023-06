Sindaco De Pascale soddisfatto per sentenza del Tar, "Correttezza dell'operato comunale"

Il sindaco Michele de Pascale non ha nascosto la sua soddisfazione per la sentenza del Tar. Una valutazione, la sua, che non riguarda nel merito la decisione. Ma piuttosto le scelte compiute sin qui da palazzo Merlato su una vicenda per la quale alcuni avevano questo la revoca dell’appalto per il consorzio alla luce dell’interdittiva antimafia. "Le scelte sugli appalti - ha detto il primo cittadino - sono in mano alla struttura tecnica dell’amministrazione del Comune: e lo dico sia quando le cose vanno bene che in caso contrario. È evidente come questa sentenza dimostri la correttezza dell’operato comunale che a suo tempo ha sospeso il consorzio ma che non ha mai revocato l’appalto in maniera impropria rischiando, nel caso, di dovere poi pagare i danni: come sarebbe accaduto ora".