Sindrome di Down. Incontro e note Domani, dopo le messe a Basiago e Pieve Corleto, ci sarà una giornata dedicata alla sindrome di Down con pranzo, conferenza, musica, comicità e truccabimbi. Contributo di 20 euro per adulti e 10 dagli 8 ai 16 anni. Prenotazioni: 328.5814056 o 366.1032689.