Sinergia fra istruzione e imprenditoria

Il sistema educativo di istruzione e formazione e il mondo imprenditoriale del territorio si incontrano all’interno di un nuovo Protocollo d’Intesa siglato tra Provincia di Ravenna, Tavolo provinciale dell’imprenditoria e Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna – Ufficio X Ambito di Ravenna. Il documento è stato sottoscritto ieri dal presidente della Provincia Michele de Pascale, da Matteo Leoni, coordinatore pro tempore del Tavolo provinciale dell’imprenditoria e dal dirigente Paolo Bernardi, in rappresentanza dell’Ufficio scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Ufficio X Ambito territoriale di Ravenna.

L’idea è quella di promuovere, rendere sistematica e più organizzata la collaborazione, il raccordo ed il confronto tra il sistema educativo di istruzione e formazione ed il tessuto economico e produttivo del territorio della provincia di Ravenna. Tra gli obiettivi del Protocollo c’è quello di rafforzare per esempio l’orientamento pre e post diploma nei confronti degli studenti e delle loro famiglie, che sappia adeguatamente valorizzare la cultura tecnica, integrando e rafforzando le iniziative già poste in essere, utilizzando anche testimonianze imprenditoriali in classe o visite aziendali. In particolare per l’orientamento post diploma, si promuoverà la conoscenza dell’offerta formativa (corsi di laurea, Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, corsi professionali, ecc.) presente sul territorio e le prospettive occupazionali.

Tra gli intenti del documento anche quelli di: dare impulso alla collaborazione tra le istituzioni scolastiche e le aziende per la realizzazione di iniziative educative e formative rivolte agli studenti, alle studentesse ed agli insegnanti sulle tematiche riferite all’orientamento verso il mondo del lavoro e dell’impresa successivamente al percorso di studi; migliorare l’incontro di domanda ed offerta di lavoro rivolta ai neo diplomati scambiando nel rispetto della privacy i dati di contatto; promuovere azioni per lo sviluppo degli ambienti di apprendimento che attingano alla realtà operativa imprenditoriale per la formazione culturale, tecnica, scientifica e all’etica del lavoro, anche attraverso l’apporto di esperti di settore nelle diverse attività didattico-educative.