Sintoni, il riferimento degli agricoltori

Correva l’anno 1962 quando i fratelli Romano e Giuseppe Sintoni, sulle orme del padre Corso (meccanico di biciclette) fondavano l’officina Sintoni ‘società di fatto’. L’azienda, frutto dei sacrifici di famiglia, riuscì sin da subito ad inserirsi nel mercato, diventando un punto di riferimento per tutti gli agricoltori della zona, passando dai più piccoli, per arrivare alle più grandi cooperative del settore. La vera grande svolta arrivò nel 1968, quando la Fiat Trattori conferì, all’officina Sintoni, la qualifica di ‘officina autorizzata’. Durante tutti i 50 anni di attività, l’azienda ha ottenuto molteplici risultati positivi, appoggiati dalla fiducia dei clienti e dalle continue strategie di innovazione tecnologica messe in atto ed ottenute mediante la continua formazione del personale. Negli anni sono subentrati i figli Mauro e Damiano in ambito tecnico, e Debora in ambito amministrativo. Proseguendo nel progetto dei genitori, e rafforzando le tradizioni di famiglia, hanno continuato a mostrare sempre grande professionalità e serietà. L’officina, in cui hanno sede anche tutti gli uffici amministrativi, è al civico 21 di via Novara, a San Zaccaria, ed ha un’estensione di 2.000 metri quadrati di superficie. Grazie all’ultimo ampliamento dello stabile, che è avvenuto nel 2004, sono entrati a far parte anche servizi di ultima generazione.

"Negli ultimi anni – hanno spiegato Mauro, Damiano e Debora Sintoni – con il continuo evolversi delle tecnologie elettroniche, meccaniche e oleodinamiche, si è giunti ad un bivio. Da un lato la meccanica classica o meglio definita ‘meccanica controllata’, dove la gestione dei processi è affidata ad un operatore; dall’altro, la meccanica moderna, più comunemente chiamata ‘meccatronica’, ovvero una meccanica nel quale il controllo e la gestione sono affidati all’elettronica e all’oleodinamica. Forniamo dunque servizi di diagnostica e revisioni, ovvero revisione trasmissioni Cvt powershift, semipowershift, convertitori, nonché e servizio oleodinamica, nello specifico, banchi prova oleodinamica per valvole di controllo, revisione e collaudo idroguide, servosterzi, test di pressione, banchi prova per pompe e motori idrostatici, pompe ccls, distributori, pressatura tubi ad alta pressione oleodinamica, fornitura di raccordi applicativi, martinetti idraulici, distributori oleodinamici". In officina è possibile controllare ed effettuare tagliandi certificati per estensione delle garanzie e massima affidabilità del mezzo durante la stagione: "Inoltre è possibile controllare eventuali usure ed immettere aggiornamenti previsti dalla casa costruttrice. Il controllo prevede un preventivo passo passo in corso d’opera per valutare gli eventuali punti di intervento. Una volta effettuati i controlli, si potrà studiare con il cliente il miglior intervento possibile, sia in termini di qualità, sia di prezzo. I tagliandi vengono eseguiti scegliendo, in modo accurato, i migliori prodotti sul mercato". L’officina Sintoni è al passo coi tempi: "Il nostro organico – hanno concluso Mauro, Damiano e Debora Sintoni – è di provata esperienza, affiancato da giovani dinamici e cresciuti con le nuove tecnologie. L’azienda dispone di risorse umane preparate per ogni evenienza. Grazie ad un continuo investimento e una ricerca di attrezzature di ultima generazione per la diagnosi e i collaudi di componenti elettronici, oleodinamici e motori termici, è in grado di garantire qualità e affidabilità, ma anche competitività e servizio, serietà e disponibilità, competenza e professionalità".