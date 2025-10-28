Sipario sul festival ’Nightmare’. L’Anello d’oro va a ’Crushed’

Con la consegna dei premi delle varie sezioni si è conclusa la 23esima edizione del’ Ravenna Nightmare Film Festival’, rassegna dedicata a film dove non manca mail il brivido. Alcuni dei riconoscimenti sono stati decretati dal pubblico grazie al voto quotidiano, altri da giurie selezionate di critici e addetti ai lavori.

Ecco tutti i premi nel dettaglio.

Premio Metalupo del Pubblico per il Concorso Nazionale Lungometraggi: a ’Blooming Death’ di Luca Fabiani.

Premio della critica assegnato dalla giuria composta da Manlio Gomarasca, Paolo Nizza e Fabio Zanello a ’Crushed’ di Simon Rumley, con questa motivazione: "Il regista Simon Rumley, fautore della violenza ellittica e fuori campo, in ’Crushed’ usa il genere per polarizzare i meccanismi delle dinamiche relazionali e delle pulsioni di vendetta con un ferreo credo religioso. Rumley confeziona un vero e proprio incubo in cui scivolare e smarrirsi, un’opera complessa e tecnicamente ineccepibile".

Menzione speciale della giuria sul Concorso Internazionale Lungometraggi a ’Lotus’ di Signe Birkova "perché in ’Lotus’, la regista Signe Birkova è magistrale nell’intrecciare gli snodi narrativi, giocando con il metacinema impregnato di surrealismo, elevando all’ennesima potenza il potere dell’immagine e sfruttando le suggestioni del cinema muto. Un sovraccarico culturale, cromatico e sensoriale per un film mosaico dai molteplici tasselli".

Premio del pubblico ’Anello d’oro’ Concorso Internazionale Lungometraggi a ’Crushed’ di Simon Rumley.

Premio del pubblico ’Anello d’argento’ Concorso Internazionale Cortometraggi a ’First sight’ di Andrew McGee. Premio Associazione Deserto Rosso Concorso Internazionale Cortometraggi invece “Les Bêtes” di Michael Granberry.

Premio ’Méliès d’Argent’ assegnato per Concorso Europeo Cortometraggi dalla giuria composta da Luca Balduzzi, Gerardo Lamattina e Gianmarco Pezzoli a ’The Leader Will Come’ di Michiel Geluykens con questa motivazione: "Per l’uso attento e incisivo del linguaggio cinematografico, capace di costruire un’atmosfera intensa e suggestiva. Il film è sostenuto da interpreti di grande presenza, i cui volti e sensibilità attoriali donano autenticità e profondità a ogni scena".

Menzione speciale della giuria sul Concorso Europeo Cortometraggi a ’TV or the Disturbance on Forest Hill Road’ "Per aver saputo coniugare l’animazione con un argomento di stretta attualità come la sovraesposizione alle tecnologie (vecchie e nuove), attraverso uno stile molto peculiare e moderno".