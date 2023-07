Sirio, colpo di scena Annullato il sequestro da 7,6 milioni di euro agli ex amministratori

Il collegio del tribunale di Ravenna, presieduto dal giudice Cecilia Calandra, ha annullato il decreto di sequestro preventivo per 7,6 milioni di euro applicato agli ex amministratori di un’importante società del settore della ristorazione, Sirio spa, accusati di avere gonfiato i bilanci per nascondere lo stato di progressiva decozione dell’impresa. La misura, scattata a fine giugno attraverso un sequestro d’urgenza della procura, era stata convalidata il 3 luglio dal gip. Era poi seguita richiesta di riesame della difesa (avvocati Lorenzo Valgimigli ed Enrico Ferri per l’ex amministratrice delegata). Al netto della conseguente udienza tenutasi lunedì scorso, ieri i tre giudici hanno disposto il dissequestro dei beni e la loro restituzione agli aventi diritto. Il sequestro aveva riguardato due villini e due appartamenti, un deposito e quota parte di 107 terreni agricoli.

Di recente (il 19 luglio scorso) sempre il tribunale di Ravenna, ha pubblicato il decreto di omologa del concordato preventivo in continuità aziendale per Sirio grazie a un’operazione di ristrutturazione aziendale che - ha rilevato la società - "ha consentito la salvaguardia di oltre 600 posti di lavoro". Ed era stato dall’esposto dell’amministratore giudiziario nominato dal tribunale di Bologna che era scaturito il fascicolo penale approdato al sequestro ora annullato.

In particolare il provvedimento, notificato dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria, riguardava gli ex amministratori (presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione) e soci della società, peraltro concessionaria della gestione di numerosi punti di ristoro anche lungo arterie autostradali e all’interno di strutture sanitarie pubbliche.

Nel corso delle verifiche, i finanzieri avevano esaminato i bilanci e ascoltato vari testimoni tra cui ex dipendenti e fornitori di Sirio. Nel dettaglio gli ex amministratori, nonché soci di maggioranza della società, sono stati indagati - prosegue l’accusa - per avere gonfiato tra il 2015 e il 2020 i bilanci di esercizio, indicando rimanenze di magazzino fino a 10 volte superiori a quelle realmente esistenti e modificando i contratti con importanti fornitori al fine di contabilizzare crediti commerciali in realtà fittizi. Le indagini, tuttora in corso, hanno portato a ipotizzare una sopravvalutazione dell’attivo patrimoniale di oltre 32 milioni di euro, tra rimanenze di magazzino, sopravvalutate di 26 milioni di euro, e crediti inesistenti per altri 6,5 milioni di euro. Per le Fiamme Gialle, sarebbe più di 7 milioni il profitto personale ottenuto dagli indagati sia in termini di risparmio finanziario per non avere dovuto ripianare le importanti perdite d’esercizio, sia prolungando artificiosamente la vita dell’impresa, continuando così a godere di importanti stipendi e benefici aziendali.

Sul punto, la difesa ha invece sostenuto che non è vero che il dissesto era partito nel 2015; e in ogni caso non ci sarebbe stato obbligo di ricapitalizzare ma bastava uno stato di liquidazione. Inoltre si sarebbe dovuto agire prima sui beni societari e poi semmai su quelli degli amministratori. Come terzo motivo è stato lamentato un possibile vizio di forma: la convalida del sequestro - sempre per la difesa - avrebbe dovuto tenersi entro 48 ore dall’emissione. Le motivazioni dell’ordinanza verranno depositate entro 45 giorni.

a.col.