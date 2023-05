"Sistema sanitario nazionale e locale da rilanciare"

Un appello per il rilancio e la sostenibilità del sistema sanitario nazionale e locale. A lanciarlo è il gruppo consigliare lughese ’Per la buona politica’. "Gli obiettivi di rilancio e sostenibilità sono possibili solo attraverso una cooperazione aperta, larga, a 360°, senza contrapposizioni ideologiche preconcette – spiegano la capogruppo Roberta Bravi e il consigliere Silvano Verlicchi –. È importante e vitale la collaborazione corale di tutti, per questo rivolgiamo un appello, in primis, ai colleghi consiglieri comunali di Lugo". I punti sui quali si basa l’azione del gruppo partono dalla centralità del diritto alla salute e della difesa della sanità pubblica. "Salute e benessere delle persone devono restare al centro di tutte le decisioni politiche – spiegano –. Fondamentale è diffondere la cultura della prevenzione e potenziare gli investimenti per la promozione della salute attraverso un approccio integrato oggi noto come ‘One Healt - Salute unica’".

Infine la questione finanziaria: "Il rilancio del Sistema sanitario nazionale pubblico passa attraverso la riorganizzazione strutturale dei servizi la messa a disposizione di risorse finanziarie da parte dello Stato, la valorizzazione delle professioni, il potenziamento della medicina territoriale, investimenti in ricerca, università, formazione". Scendendo nel particolare, il gruppo consigliare individua nel Distretto della Bassa Romagna alcuni aspetti da migliorare a partire dall’accesso dei cittadini ai servizi. "L’obiettivo – spiegano Bravi e Verlicchi – deve essere quello di ridurre sensibilmente i tempi di attesa e di garantire prestazioni appropriate e di qualità, in modo tempestivo. Poi occorre assicurare la continuità assistenziale a tutti, con particolare riguardo alle persone anziane sole, disabili, bisognosi di cure e assistenza domiciliare, potenziare i servizi di prossimità, mettere in rete il potenziale espresso dalle farmacie dei servizi, completare la Casa di Comunità di Voltana, nonché realizzare e implementare quella che deve avere sede a Lugo. Inoltre è fondamentele completare il riordino dei servizi dell’Ospedale Distrettuale della Bassa Romagna, a partire dal potenziamento del pronto soccorso e dai servizi diagnostici e specialistica ambulatoriale, colmare la carenza di personale medico ed infermieristico e consolidare la sinergia tra pubblico e privato accreditato e rafforzare l’integrazione tra servizi sanitari e sociali".

Monia Savioli