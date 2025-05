Sistemazione della rete fognaria. Così San Savino sarà in sicurezza

Non solo lavori post alluvione per cercare di mettere in sicurezza il territorio, ma anche interventi per migliorare il deflusso delle acque meteoriche in caso di forte pioggia. È il caso degli interventi che sono in corso nella frazione di San Savino a Fusignano, dove dallo scorso lunedì alcuni operai incaricati da Hera sono all’opera per il completamento del riordino idraulico dei bacini scolanti e l’adeguamento della rete fognaria dell’abitato. Quella in corso è la seconda parte di un intervento che era già iniziato lo scorso anno, ad opera del Comune e del Consorzio di Bonifica Occidentale, con la risagomatura del fosso stradale sulla Strada Provinciale 18. Il progetto, frutto della collaborazione con Hera e il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, è stato ideato per risolvere le criticità legate agli allagamenti del quartiere residenziale in occasione di forti piogge, garantendo così una maggiore protezione per l’abitato. "Si tratta di una sistemazione della rete fognaria dell’abitato di San Savino – specifica il sindaco di Fusignano, Nicola Pondi – che era attesa da molto tempo, soprattutto dopo alcune piogge molto intense che nel corso degli anni passati avevano fatto allagare alcuni scantinati. Con questi lavori andremo a migliorare il deflusso delle acque piovane, correggeremo l’assetto dei bacini scolanti Rasponi e San Savino, potenzieremo la rete fognaria e drenante esistente, andando ad aumentare la sicurezza idraulica della zona".

L’importo dell’intervento è di circa 80mila euro e verrà eseguito da Hera nel corso dei prossimi mesi, con fine lavori previsto entro l’estate, per la precisione entro metà luglio, in tempo per la prossima stagione delle piogge. L’avanzamento dei lavori verrà presentato alla cittadinanza, insieme ad altri progetti di interesse per la frazione di San Savino, durante una serata che verrà concordata nei prossimi giorni con la Consulta e i tecnici di Hera. Durante questo incontro verrà anche illustrato il censimento di tutta la rete fognaria e di scolo che si sta eseguendo in tutta la provincia di Ravenna, digitalizzando la mappa per fare in modo di avere la possibilità di eseguire delle simulazioni, andando così ad individuare i punti critici sui quali intervenire. I lavori verranno eseguiti nella quasi totalità a lato carreggiata, andando così a interferire poco con il traffico locale, solo in alcuni casi verrà posto il semaforo per il senso unico alternato sulla provinciale, per dar modo agli operai di lavorare in piena sicurezza.

Matteo Bondi