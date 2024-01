Sit-in contro il consumo di suolo

Ieri in piazza si è tenuto il sit-in di Extinction Rebellion e Faenza eco-logica contro il consumo di suolo. Hanno aderito attivisti di Extinction Rebellion da varie città delle regione e dal coordinamento ravennate Per il Clima fuori dal fossile e dalla Rete emergenza climatica ambientale. Si è tenuta una performance teatrale che, si legge nella nota, "ha rappresentato le anime delle persone morte per l’alluvione di maggio in queste terre. Abbiamo ricordato anche i morti per le alluvioni in Toscana, Marche, Ischia. Davanti al municipio abbiamo macchiato di rosso un telo con la scritta ’Le vostre scelte, il nostro sangue’". Continua la nota: "Tutti questi morti, feriti, sfollati, pare non siano bastati a fare capire che il consumo di suolo e la crisi climatica uccidono. Si continuano ad approvare lottizzazioni in zone come a Biancanigo a Castelbolognese o nell’orto della Ghilana a Faenza. Chiediamo all’Unione Romagna Faentina e al Comune di bloccare i progetti edificatori in zone alluvionate".