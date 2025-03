"Situazione frane: i prossimi interventi urgenti"

Per il sindaco di Casola Valsenio, Maurizio Nati, gli ultimi otto giorni sono stati densi d’incontri sul fronte della sistemazione e ricostruzione del territorio. Cominciando da Zattaglia, la frazione della valle della Sintria divisa tra i comuni di Casola Valsenio e Brisighella. Qui, con il Comitato per la valle della Sintria, si sono confrontati il sindaco di Casola, l’assessore brisighellese Dario Laghi e Rossano Montuschi, direttore del Consorzio di Bonifica.

"Abbiamo apprezzato – afferma Nati – la posizione del Comitato che intende essere in sintonia con i due Comuni in cui è divisa la vallata, condividendone le azioni che riguarderanno la valle della Sintria dove i danni provocati dal maltempo dell’autunno scorso sono stati pari, se non maggiori, di quelli del maggio 2023, vanificando in parte gli interventi intrapresi nel frattempo, tanto che la piena si è portata via la passerella sotto la chiesa che si era salvata dalla fiumana precedente. Per quanto ci riguarda sono stati progettati e finanziati interventi per 2,5 milioni lungo la strada di fondo valle, nei tratti che ricadono sotto il comune di Casola Valsenio".

C’è poi stato l’incontro con il commissario per la ricostruzione Fabrizio Curcio che, per fare il punto sullo stato dei lavori, ha convocato i sindaci dei comuni sui quali gravano gli interventi più importanti e i due soggetti – Consap e Sogesid – che devono ‘mettere a terra’ i progetti.

"Nel corso dell’incontro – aggiunge Nati – ho ricordato al commissario che anche nell’autunno scorso si è verificato un ulteriore dissesto ambientale, ma nessuno ci ha chiesto a quanto ammontano i danni, mentre nel 2023 la Regione fu sollecita a quantificare i danni totali in 8,5 miliardi di euro. Ho chiesto che i danni del 2023 e 2024 vengano considerati un tutt’uno, altrimenti non finiamo mai e rimane il rischio di uno spopolamento delle zone colpite con un grave danno permanente, sia per la collina che per la pianura a causa delle piene".

Continua ancora Nati: "Ad esempio, avevamo ripristinato in modo provvisorio la strada del Cestina con interventi di somma urgenza, ma poi ha registrato altri 11 franamenti. Abbiamo chiesto 1,8 milioni di finanziamenti pubblici ma ne sono arrivati solo 400.000 da parte della Regione. Rimangono altri 1,4 milioni, ma facciamo fatica ad intervenire direttamente perché il Comune conta 500.000 euro di debiti fuori bilancio".

Il sindaco di Casola Valsenio ha poi partecipato ad un incontro con la Protezione civile provinciale con risultati più positivi. "In quella sede – conclude Nati – ci è stato comunicato che l’Agenzia regionale della Protezione civile, in seguito ad un sopralluogo su nostre indicazioni ci ha assegnato 1,5 milioni di euro per il consolidamento e la regimentazione delle acque della fascia di terreno che incombe sull’abitato di Casola Valsenio in corrispondenza del Parco Pertini".

Beppe Sangiorgi