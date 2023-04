Skatepark di via Isonzo, saranno i cervesi a sceglierne il nome

Un nome per il nuovo skatepark: sarà la comunità a deciderlo. Fino a venerdì i cittadini potranno proporre il nome per la nuova area, mentre l’individuazione del logo avverrà successivamente. Chi volesse farsi avanti, deve inviare entro venerdì a una mail a [email protected], motivando brevemente la scelta. La struttura rappresenta un ulteriore tassello per rispondere al bisogno di strutture sportive in grado di ospitare gare ad alti livelli, ma anche per formare i nuovi giovani sportivi all’interno di strutture e impianti moderni. L’area da vent’anni è utilizzata per la disciplina sportiva dello skate ed è situata in una posizione strategica tra Cervia e Milano Marittima, all’inizio del parco in fondo a via Isonzo. Di facile accesso per le persone e sicura perché non transitabile in auto, l’area diventerà un impianto sportivo omologato per gare ed eventi di livello nazionale grazie all’ampliamento della piastra esistente che dovrà avere una superficie minima di 800 metri quadrati (ora sono 600). L’amministrazione comunale, grazie anche ai finanziamenti della Regione, riuscirà perciò a riqualificare un impianto sportivo e un’area che da tempo necessita di una risistemazione complessiva. Attraverso un avviso pubblico, alla fine del 2022 l’amministrazione comunale ha individuato il gruppo di soggetti che si occuperà di ideare e organizzare le iniziative funzionali all’attivazione del progetto; ne fanno parte la società Polisportiva Saline Romagna, l’associazione Zirialab, l’associazione Consorzio Cervia Centro e la Cooperativa Atlantide. Le attività organizzate dal gruppo si svilupperanno fino all’inaugurazione dell’area. Per info e aggiornamenti: www.facebook.comskateparkcervia

i.b.