Skatepark, l’impianto adesso è aperto a tutti

Avviata la fase transitoria del funzionamento dello skatepark ’Sombrero’ dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18; il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; la struttura si trova in via Isonzo, a Cervia. Il progetto ha previsto la ristrutturazione dell’impianto sportivo, la realizzazione di opere complementari quali l’installazione di un sistema di videosorveglianza e il potenziamento dell’illuminazione, nonché lo svolgimento di attività di carattere socio-educativo rivolte alle scuole, a bambini, adolescenti e giovani e alle associazioni sportive. La finalità generale del progetto era quella di riqualificare un’area in condizioni di degrado e di restituirla alla città quale luogo di sport, ma anche di socialità, di partecipazione e inclusione, di crescita e benessere per i giovani della città e la comunità.

In merito alla fase gli interventi questi sono in fase di ultimazione, sia per quanto riguarda i lavori di realizzazione dell’impianto, sia per quanto concerne le attività sociali, educative e sportive. In particolare la realizzazione dell’impianto è sostanzialmente terminata e a breve si otterrà il collaudo. L’impianto sportivo verrà concesso in gestione ed uso ad una associazione o società sportiva dilettantistica, che sarà individuata mediante apposita procedura di selezione pubblica. In attesa dell’individuazione dell’affidatario, si è ritenuto opportuno prevedere una fase di funzionamento dell’impianto transitoria. Il raggruppamento di associazioni composto dalla polisportiva Saline Romagna Women A.S.D. (capofila), dall’associazione Zirialab, dall’associazione Consorzio Cervia Centro e dalla cooperativa Atlantide si occuperà di aprire e chiudere l’impianto e del monitoraggio. Per quanto attiene al collaudo il nuovo skatepark sarà omologato per eventi nazionali FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici); in questo modo potrà ospitare gare ed eventi di livello nazionale. Un investimento complessivo di 395.000 euro – 107.000 finanziati dalla Regione. La piastra esistente avrà una superficie minima di 800 metri quadrati (ora sono 600).

Ilaria Bedeschi