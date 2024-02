Slitta l’installazione del ponte bailey. Intanto si discute sui costi cresciuti

Doveva essere ieri il giorno del ponte Janson Bridging, cioè il giorno in cui sarebbero iniziati i lavori per l’installazione del collegamento alternativo tra il centro città e il borgo. E il cantiere procede, ma purtroppo ancora una volta a metterci lo zampino è stato il maltempo che non ha risparmiato Faenza. E così, nonostante le speranza di Palazzo Manfredi di riuscire ad iniziare con l’installazione, alla fine si è deciso di rimandare ai prossimi giorni, quando le condizioni meteorologiche saranno più clementi e lo consentiranno. Si tratta di uno slittamento minimo comunque per un’opera che è davvero molto attesa, considerato che dallo scorso maggio il Ponte delle Grazie è chiuso al transito veicolare con conseguenti notevoli disagi.

Il tema però, sul piano economico e politico, ha tenuto banco anche martedì sera in consiglio comunale, nel momento in cui è stato discusso il punto all’ordine del giorno relativo alla prima variazione di bilancio dell’anno.

A relazionare i consiglieri è stata l’assessore Denise Camorani con delega al bilancio e al patrimonio dell’Ente che ha esplicitato, tra le varie voci, il riconoscimento di una maggiore entrata di 75mila euro proveniente da una donazione dell’associazione nazionale Costruttori edili, da destinarsi al ponte bailey a copertura parziale dei maggiori costi dell’opera. "Tra le varie partite, ce n’è una che in commissione ha fatto emergere qualche perplessità – ha attaccato Stefano Bertozzi di Fratelli d’Italia con riferimento a tale stanziamento –. La cifra per la struttura è rimasta tale, un milione, e sono aumentati i lavori per la preparazione delle rampe arrivati a 300mila euro. Quello che sorprende però è la voce ’progettazione’. L’opera non è variata, allora perchè sono aumentati di 278mila euro i costi di progettazione, tanto da far arrivare i costi complessivi dell’opera a un milione e 600mila euro? Il ponte bailey serve, ma alla fine andiamo a spendere quasi due milioni di euro, considerati anche i 250mila euro di interventi sul Ponte delle Grazie che sarà da abbattere, e non abbiamo fatto ancora nulla. Cifre a cui si aggiungeranno poi i 4 milioni per il nuovo ponte. Su questo piano sorprende anche il silenzio dei consiglieri di maggioranza".

Per Gabriele Padovani di Area Liberale "l’incidenza dei costi di progettazione salta all’occhio perchè è raddoppiata. E ora abbiamo 75mila euro di donazione che vanno a coprire una parte dei costi in più in attesa che la Regione o la struttura commissariale coprano gli ulteriori 278mila euro, come è stato richiesto il 13 febbraio dal Comune. Non c’è uno spreco a mio parere, ma si tratta di una questione di tempistiche e di scelta tardiva che ha comportato un problemino che ora non è da poco".

La variazione al documento è stata approvata con 15 voti favorevoli e 9 voti contrari.

Damiano Ventura