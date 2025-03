Slowfood e il nodo del riciclo e riuso

Slow Food Ravenna organizza per lunedì prossimo, alle ore 17.30 alla Casa Matha (piazza Costa), una conferenza che ha l’intento di favorire la conoscenza chiara e scientifica di come vengono trattati i prodotti che, quotidianamente, scartiamo e gettiamo nei rifiuti. "È il momento della conoscenza - dichiara Barbara Monti, presidente di Slow Food Ravenna Aps - per l’assunzione di comportamenti individuali e collettivi virtuosi e di scelte aziendali, gestionali e politiche responsabili per contribuire alla salvaguardia della nostra salute e dell’ambiente".

Interverranno: Filippo Brandolini, presidente di Herambiente e presidente di Utilitalia: sono oltre 400 le imprese del nostro Paese, associate a questa federazione, che forniscono servizi idrici all’ 86% della popolazione, servizi ambientali al 53%, servizi gas al 35% ed energia al 15%. Poi la parola andrà a Carlo Montalbetti, direttore generale Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica, Paolo Glerean, componente del consiglio di amministrazione di Alipast Spa, componente del Management Committee di Plastic Recyclers Europe e Chairman di RecyClass, Vanessa Spadavecchi, Dipartimento Ciamician Unibo, del Campus di Ravenna che presenterà una ricerca sul riciclo del packaging multistrato. Si parlerà anche di come si evolverà il packaging nel settore vitivinicolo: quindi non solo di bottiglie di vetro, ma anche tappi, capsule ed etichette. Coordinerà i lavori Oscar Manzelli, giornalista e volontario di Slow Food Ravenna.