Smantellate basi della droga tra Ravenna e Umbria

Un canale di approvvigionamento sicuro, una rete di spaccio attrezzata per far “girare“ la droga e di conseguenza gli affari. Un traffico fiorente lungo l’asse Ravenna-Perugia che avrebbe permesso di rifornire tutta l’Umbria. Sono dieci i destinatari delle misure cautelari contenute nell’ordinanza firmata dal gip di Perugia su richiesta della Procura. Per due, sono scattati gli arresti domiciliari, per otto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Di questi, cinque sono sottoposti anche all’obbligo di dimora nel loro comune.

Gli indagati per traffico di stupefacenti sono in tutto undici: cinque di origine marocchina, residenti in provincia di Perugia, cinque di origine albanese, di cui due residenti a Perugia e tre a Ravenna, e un italiano, nato a Gubbio e residente a Perugia. Le indagini, hanno permesso di individuare, nell’area perugina, la fiorente attività di due gruppi criminali. La Finanza ha potuto ricostruire il ruolo di maggior rilievo ricoperto da due marocchini che, secondo le indagini, avrebbero gestito i contatti con fornitori albanesi del ravennate, dai quali acquistavano la droga, che veniva poi ceduta a Perugia, attraverso una articolata rete di spacciatori, utilizzando come base logistica un bar di Ponte San Giovanni. Complessivamente sono stati documentati 57 episodi di spaccio.