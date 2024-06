Smascherati dalla Finanza 32 evasori totali

Tra il 2023 e i primi cinque mesi del 2024, la guardia di Finanza ha eseguito 4.140 interventi ispettivi e 554 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia. Nel bilancio figurano anche le attività ispettive che hanno consentito di individuare 32 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco, molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico. E poi 593 lavoratori in nero o irregolari.

Sono stati scoperti inoltre 8 casi di evasione fiscale internazionale. Le persone denunciate per reati tributari sono state 79, di cui una arrestata. Sono stati pure segnalati all’Agenzia delle Entrate crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti o ad elevato rischio fiscale. E sono stati sequestrati beni da profitto dell’evasione e delle frodi fiscali per un valore di 3 milioni di euro. Sette le proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità fiscale. I 24 interventi in materia di accise, hanno permesso di sequestrare 5.789 litri di carburanti; 662 sono invece state le visite doganali che hanno consentito di accertare l’evasione di tributi per oltre 24 mila euro.

Le attività di contrasto al contrabbando hanno portato a individuare 17 chili di tabacchi lavorati esteri consumati in frode. Nel comparto della tutela della spesa pubblica, sono stati eseguiti 65 interventi orientati a verificare la spettanza a cittadini e imprese di crediti d’imposta, di contributi e finanziamenti, oltreché la corretta esecuzione delle opere e dei servizi oggetto di appalti pubblici, per circa 600 milioni di euro. Attenzione è stata prestata anche alla tutela di altre risorse dell’Unione Europea: i reparti hanno condotto 3 interventi denunciando 2 responsabili. Sul fronte della spesa pubblica nazionale, nello stesso periodo sono stati effettuati 120 interventi di cui 77 in tema di reddito di cittadinanza e di nuove misure di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro.

Nell’ambito della collaborazione con l’autorità giudiziaria, sono state eseguite 79 indagini in tema di spesa pubblica al cui esito sono stati denunciati 109 soggetti e segnalati alla Corte dei Conti 13 responsabili, con l’accertamento di danni erariali per circa 11 milioni di euro.

L’azione a contrasto delle frodi nel settore dei finanziamenti nazionali e della spesa previdenziale e assistenziale ha portato ad accertare contributi indebitamente percepiti per circa 10 milioni di euro. In materia di riciclaggio e auto-riciclaggio, sono stati eseguiti 42 interventi con la denuncia di 80 persone (una arrestata) e la ricostruzione di operazioni illecite per oltre 45 milioni di euro. Da ultimo, 173 i chili di droga sequestrati.