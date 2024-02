Smog alle stelle. Polveri sottili altissime da quindici giorni di fila: "Servono provvedimenti"

Un altro resoconto da bollino rosso. Di nuovo: è il sesto di seguito. Sono due settimane che respiriamo smog: quindici giorni con il particolato alle stelle. Senza tregua. Il primo bollettino che segnalava lo sforamento dei limiti imposti per il pm10, le particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 10 micrometri, risale al 24 gennaio scorso. Quel giorno la stazione di rilevamento Arpae in via Zalamella rilevava 87 um/m3, in via Caorle 53 um/m3 e a Cervia 67 um/m3. Si salvava solo Faenza, dove al parco Bertozzi la centralina ha rilevato 47 um/m3, a fronte del limite imposto di 50 um/m3. Del resto era andata male anche il giorno prima, con le stesse tre stazioni sopra ai limiti (alla Zalamella, la zona più critica tra quelle rilevate da Arpae a esclusione del porto San Vitale, erano 73 um/m3). E, con numeri così, si prevedevano sforamenti anche per i due giorni successivi. E così dal 25 gennaio sono scattate le misure emergenziali per migliorare la qualità dell’aria: niente falò, niente vecchie stufe nelle case (almeno in presenza di un’alternativa), temperature più basse negli ambienti chiusi. Ci sarebbe anche il divieto di circolazione dei diesel Euro 5, ma vale solo per i comuni non alluvionati: non per i ravennati, insomma.

Da quel 24 gennaio è stata una spirale discendente. Tanto che il 26 è stata disposta una prima proroga per quelle misure, poi una seconda il 29, un’altra ancora il 31 gennaio e poi ancora il 2 febbraio e, infine, l’ennesima ieri. Cinque proroghe, di tre giorni in tre giorni. Gli ultimi dati, quelli di domenica 4 febbraio, riportano sforamenti in tutte e quattro le principali stazioni della provincia: in via Zalamella si è arrivati a 82 um/m3, in via Caorle a 70 um/m3, a Cervia 72 um/m3 e a Faenza 62 um/m3. Il picco più alto che abbiamo toccato è pari a 90 um/m3, registrato alla Zalamella per due giorni consecutivi: il 25 e 26 gennaio. Dall’inizio dell’anno gli sforamenti sono già stati 11, 20 dal 1 novembre 2023 (l’inverno è sempre la stagione più critica). La legge fissa un massimo di 35 sforamenti all’anno e il 2024 non è partito bene.

Il pm10 non è l’unico parametro per valutare la qualità dell’aria. Vengono prese in considerazioni anche particelle ancora più piccole (il pm2.5) e l’ozono. Cinzia Perrina, ceo di Defens Air che produce purificatori per l’aria, ieri da Praga (dove si trova per lavoro) ha visto i dati della centralina che ha installato a casa dei suoi genitori a Ponte Nuovo ed è saltata dalla sedia. "Ravenna, in cui sono cresciuta, in questi giorni è una delle città più inquinate del mondo, se non la più inquinata – dice –. La centralina a casa dei miei genitori per il pm2.5 segnala 126 migrogrammi per metro cubo, ovvero 25,2 volte il valore guida annuale dell’Oms. Numeri spaventosi, non da Paese civile. A livello di salute è peggio di un’alluvione: è un nemico invisibile che aumenta il rischio di cancro, leucemie, infarti, asma. Le autorità dovrebbero chiedere alla popolazione di non uscire senza mascherina, non fare attività sportive all’aperto. E invece domenica vedo che è stato fatto pure il carnevale".

Perrina ieri da Praga ha scritto e chiamato più volte in Comune senza riuscire a parlare col sindaco. "Sono valori molto molto preoccupanti che dovrebbe affrontare con una certa emergenza – ha scritto via mail a de Pascale –. Per esempio informare la popolazione via WhatsApp di non aprire le finestre, attivare purificatori d’aria, indossare mascherina e non fare attività sportiva all’aria aperta. Questa mattina tanti bambini si sono recati a scuola in bicicletta, provi a pensare cosa non hanno respirato. La situazione è serissima, deve assolutamente intervenire".

Sara Servadei