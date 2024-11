Misure antismog a Ravenna, tutte le limitazioni per il 5 e 6 novembre

Ravenna, 4 novembre 2024 – Domani (martedì 5) e mercoledì 6, alla luce delle previsioni di Arpae (contenute nel bollettino Liberiamolaria), saranno in vigore le limitazioni ulteriori previste dal Piano aria integrato regionale (mercoledì 6 novembre sarà emesso il nuovo bollettino, che darà indicazioni per i giorni successivi).

Le principali ulteriori limitazioni sono le seguenti: dalle 8.30 alle 18.30 lo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 5 nel centro abitato di Ravenna (area delimitata da relativa segnaletica), oltre ai divieti già ordinariamente previsti (divieto di transito per i veicoli a benzina fino all’euro 2 compreso, diesel fino all’euro 4 compreso, a metano-benzina e gpl-benzina fino all’euro 1 compreso, ciclomotori e motocicli fino all’euro 1 compreso).

Nel centro abitato di Ravenna (area delimitata da relativa segnaletica) nelle unità immobiliari, in presenza di impianto alternativo, vietato utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (tale divieto vale fino al 31 dicembre 2024, in quanto quest’anno è già stato raggiunto il numero di 25 giorni di superamento del valore limite giornaliero per le polveri pm10; dall’1 gennaio 2025 si possono utilizzare generatori con certificazione pari o superiore a 3 stelle; qualora però entro il 31 marzo si raggiungesse nuovamente il numero di 25 giorni di superamento del valore limite giornaliero per le polveri pm10, scatterebbe nuovamente il divieto di utilizzo di qualsiasi generatore di calore domestico alimentato a biomassa legnosa).

Nel resto del territorio comunale nelle unità immobiliari, in presenza di impianto alternativo, vietato utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con certificazione inferiore alle 4 stelle.

Nel resto del territorio comunale divieto di spandimento di liquami con tecniche non ecosostenibili.