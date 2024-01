Smog, limitazioni fino a domani

Nuove limitazioni entreranno in campo da oggi fino a venerdì in virtù dei dati sulla qualità dell’aria, che hanno fatto registrare un picco di Pm10, con concentrazioni che a Ravenna hanno toccato martedì i 73 microgrammi per metro cubo – dunque ben oltre la soglia limite di 50 – e a Cervia i 54 microgrammi. Le giornate fra le più fredde dell’anno – con quel che questo significa per il lavoro degli impianti di riscaldamento – e la scarsità di precipitazioni stanno dunque presentando il conto. Le principali limitazioni prevedono lo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 5 dalle 8.30 alle 18.30, in aggiunta ai divieti già ordinariamente previsti. E’ importante ricordare che le limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e le limitazioni emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel euro 5 non si applicano ai residenti nei comuni alluvionati, tra i quali quello di Ravenna, fino al 31 marzo. La temperatura non dovrà superare i 19°C (con due gradi di tolleranza) nelle case, negli uffici, nelle attività ricreative, commerciali e sportive, e i 17°C (anche qui con due gradi di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività produttive e artigianali, esclusi ovviamente ospedali, scuole ed edifici assimilabili. Stop anche all’uso di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 4 stelle: il divieto non si estende a chi non ha a disposizione un impianto alternativo. Messi al bando anche i falò all’aperto (compresi barbecue e fuochi d’artificio) e lo spandimento di liquami con tecniche non ecosostenibili. Le limitazioni rimangono in vigore fino a domani, quando verrà emesso un nuovo bollettino con le indicazioni da tenere eventualmente anche per tutto il finesettimana.

Filippo Donati