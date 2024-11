Smog, oggi e domani divieti per i diesel euro 5

Con l’inverno torna ad alzarsi lo smog. E a livello preventivo oggi e domani saranno in vigore le limitazioni previste dal Piano aria integrato regionale contro l’inquinamento. La novità rispetto al passato è che i provvedimenti vengono presi preventivamente: negli ultimi giorni i dati Arpae non mostrano uno sforamento delle polveri sottili, ma c’è una crescita dei dati. Ieri il valore delle pm10 era infatti 44 microgrammi per metro cubo d’aria nella centralina alla Zalamella, 41 al parco Bertozzi di Faenza e 36 a Cervia: il limite fissato è 50. E si punta a non raggiungerlo.

Tra le misure: dalle 8.30 alle 18.30 stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 5 nei centri abitati di Ravenna e Lugo (altrove non possono circolare i diesel fino all’euro 4, i benzina fino all’euro 2, i metano-benzina e i gpl-benzina fino all’euro 1, cicli e motocicli fino all’euro 1), a Ravenna vietato utilizzare impianti a biomassa legnosa nelle case se è presente un’alternativa (fuori dalla città il divieto è solo per gli impianti con certificazione inferiore alle 4 stelle) e vietato spandere liquami con tecniche non ecosostenibili.