Smog, valori allarmanti. Dodici sforamenti in un mese. Stop ai veicoli più inquinanti

Il 2024 rischia di essere sotto il fronte della qualità dell’aria un’annata da cartellino rosso. Le tavole di Arpae hanno registrato a Ravenna già dodici sforamenti dall’inizio dell’anno: il 25 gennaio la concentrazione di Pm10 ha addirittura toccato la soglia di 90 microgrammi per metro cubo, misurate nella stazione collocata in via Zalamella. Cifre da capogiro che non prendevano corpo da parecchio tempo: sostanzialmente a Ravenna sono già state contate un terzo delle giornate da bollino rosso consentite dalla legge, quelle cioè in cui le Pm10 superano la fatidica soglia di 50 microgrammi per metro cubo che la normativa consente di valicare per non più di 35 volte all’anno. Con ancora davanti a sé tutti i mesi di febbraio, novembre e dicembre – quelli in cui l’uso delle auto e del riscaldamento è più frequente – si può dire che il 2024 sia partito col piede drammaticamente sbagliato, in controtendenza rispetto al 2023, che si era chiuso nel rispetto della normativa. Le giornate da bollino rosso sono state numerose anche a Cervia e Faenza: rispettivamente otto e cinque.

La situazione ovviamente non è migliore neppure nelle stazioni locali del porto o della Rocca Brancaleone (quest’ultima dedicata al misuramento della qualità dell’aria dell’area urbana), dove si sono registrati dal 1° gennaio rispettivamente dieci e otto sforamenti. Anche per questo nelle giornate di oggi e domani saranno in vigore le limitazioni previste dal Piano aria integrato regionale, la più importante delle quali è lo stop dalle 8.30 alle 18.30 alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 5, e il divieto di uso di generatori a biomasse in presenza di un impianto meno inquinante. Come mai un avvio d’annata così disastroso? In parte il perché è scritto, paradossalmente, proprio nelle misure di contenimento della qualità dell’aria: a causa dell’alluvione, come ricorda il Comune, "fino al 31 marzo le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e le limitazioni emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel euro 5 non si applicano ai residenti nei comuni alluvionati, tra i quali quello di Ravenna". f.d.